Брок Бьозер блесна с три точки при победа на Ванкувър над Юта

Нападателят на Ванкувър Канъкс Брок Бьозер продължи серията си с отбелязана точка на осем поредни мача, след като се отчете с гол и две асистенции при успеха с 3:2 срещу Юта Мамутс в зала „Делта Сентър“ в Солт Лейк Сити.

„Просто запазихме концентрация през цялото време“, коментира Бьозер, който записа общо четири гола и седем асистенции по време на успешната си серия. „Те ни поставиха под напрежение, но Никита Толопило направи няколко ключови спасявания и ни задържа в мача. Не се поддадохме на паника, следвахме плана си и си свършихме работата", добави той.

Brock Boeser extends his point streak to eight games as the Canucks open the scoring ☝️ https://t.co/wPwgeUnXIt — Sportsnet (@Sportsnet) November 17, 2026

Джейк ДеБръск добави гол и асистенция, Филип Хитил също се разписа, а Толопило отрази 34 удара при дебюта си за сезона за тима на Ванкувър (5-17-1). Това бе първи случай през настоящата кампания, в който канадският отбор записва две поредни победи.

Jake DeBrusk FIGHTING for his LIFE at the side of the net gets the tap-in and makes in 1-0 Canucks 😭🚨 https://t.co/AnVU0kZgh6 — Gino Hard (@GinoHard_) November 17, 2026

„В съблекалнята се вижда много по-голяма увереност, че когато влагаме необходимите усилия и се придържаме към процеса, добрите неща се случват. Тази вечер беше чудесно доказателство за това, заяви старши треньорът на Ванкувър Мани Малхотра. - Началото не бе точно такова, каквото искахме, но успяхме да намерим своя ритъм в средата на втората третина и да се възползваме от шансовете си.“

The Canucks strike right back thanks to an unreal solo effort from Filip Chytil 😮‍💨 https://t.co/lbzP9ZyGrq — Sportsnet (@Sportsnet) November 17, 2026

За състава на Юта (10-9-3) точни бяха Винсънт Трочек и Барет Хейтън, докато вратарят Карел Веймелка завърши с 21 спасявания. Тимът от Солт Лейк Сити допусна шеста поредна загуба (0-3-3).

Vincent Trocheck's fourth of the season ties it for the Mammoth 🦬 Stream exclusively on Sportsnet+ 📺 https://t.co/tIaBEefi0J — Sportsnet (@Sportsnet) November 17, 2026

„Трябва да играем с картите, които държим. Контузиите или тежката програма за пътуване не могат да бъдат оправдание, каза наставникът на Мамутс Андре Турини. - Трябва да намерим изход от ситуацията. Стигнахме до момент, в който извинения няма.“

След нулева първа част ДеБръск откри резултата за гостите при числено предимство в 15:05 минута на втория период, засичайки пас от остър ъгъл на Бьозер. В третата третина Трочек възстанови равенството за 1:1 в 2:50 минута, завършвайки двойно подаване с Логан Кули при игра с човек повече на леда.

Barrett Hayton snipes one home 🚀 https://t.co/1LvAMWlkM6 — Sportsnet (@Sportsnet) November 17, 2026

„Всички се чувстваме малко изцедени“, сподели Трочек. „Трябва да намерим начин да печелим. В момента играем добре, но някак допускаме грешки в ключови мигове, вместо да затваряме срещите.“

Хитил бързо върна аванса на Ванкувър с третото си попадение за последните два двубоя в 4:40 минута, след като се разписа след подаване на Бьозер и рикошет в крака на Веймелка. Юта изравни за втори път в 11:39 минута чрез Хейтън, който оползотвори отбита шайба след изстрел на Кайлер Ямамото и борба край мантинелата на Андърс Лий.

Победният гол падна в 15:37 минута на третата част, когато Бьозер се ориентира най-бързо в близост до вратата при числено превъзходство и оформи крайното 3:2.

„Чувствам, че набираме скорост. Играем значително по-организирано и свързано, разчитаме на тактическата си постройка и запазваме спокойствие. Трябва да продължим по този път“, завърши Бьозер.

Победата е първа за Ванкувър в историята на съперничеството срещу отбора на Юта (1-5-1). С попадението си Бьозер достигна 177 точки при числено предимство в кариерата си, изравнявайки Александър Едлер на деветото място във вечната ранглиста на клуба.

За домакините защитникът Артьом Дуда пропусна срещата заради травма в долната част на тялото, докато нападателят Логан Кули се завърна в състава след отсъствие в три двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google