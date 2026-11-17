Рейнджърс отпразнуваха 100 години история с триумф в "Медисън Скуеър Гардън"

Ню Йорк Рейнджърс отбеляза своя вековен юбилей по перфектен начин, надигравайки Монреал Канейдиънс с 3:1 в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“. В основата на успеха бе крилото Уил Куйл, който реализира две попадения и помогна на домакините да запишат шестата си победа в последните седем двубоя.

WILL CUYLLE SHORTHANDED GOAL FOR HIS 2ND OF THE GAME 😱🔥 https://t.co/Kci9tKTupD — Gino Hard (@GinoHard_) November 17, 2026

Срещата носеше изключителен исторически заряд - тя се проведе точно 100 години след дебютния мач на Рейнджърс в НХЛ, спечелен с 1:0 срещу Монреал Маруунс на 16 ноември 1926 година. Преди първото пускане на шайбата се състоя специална церемония, водена от легендарния коментатор Сам Роузен. На леда присъстваха клубни величия като Хенрик Лундквист, Марк Месие, Адам Грейвс, Майк Рихтер и Брайън Лийч, чиито номера са увековечени под покрива на залата. Почит бе отдадена и на семействата на покойните легенди Род Жилбер, Жан Рател, Анди Батгейт, Ед Джакомин, Хари Хауъл и Вик Хадфийлд.

A handful of Rangers alumni are in the building as the organization celebrates its 100th anniversary 🙌 https://t.co/tzl6t2ugG6 — Sportsnet (@Sportsnet) November 17, 2026

„Невероятно е да станеш свидетел на цялата тази история. Това е клуб с толкова богати традиции и огромни имена. Беше страхотно преживяване, особено в сблъсък срещу тим от Оригиналната шесторка“, заяви развълнуваният Куйл.

Треньорът на нюйоркчани Майк Съливан също изрази задоволство от представянето и духа на своите възпитаници:

„Мисля, че започваме да изграждаме собствена идентичност. Често разговаряме с момчетата за това как трябва да изглежда хокеят на Рейнджърс в най-добрите ни моменти. Искаме да бъдем агресивни, стегнати в защита и способни да бележим. Играчите приемат тази философия напълно.“

Защитникът Скот Мороу вкара първия си гол с екипа на нюйоркчани, които регистрираха трети пореден успех и вече имат баланс от 13 победи, 8 загуби и 1 поражение след продължение. На вратата Йоонас Корписало се отличи с 24 спасявания при своя дебют като титуляр на домашен лед.

SCOTT MORROW MAKES IT 3-1 RANGERS 🚨 https://t.co/YpQtD2iEAA — Gino Hard (@GinoHard_) November 17, 2026

Гостите от Монреал поведоха в 7:59 минута на втората третина чрез Филип Дано, който отклони изстрел на защитника Лейн Хътсън. Домакините обаче реагираха светкавично и по-малко от две минути след това изравниха. След добра преса в офанзивната зона Джей Ти Милър подаде към Маркус Петерсон, чийто удар рикошира в кънката на Куйл и спря в мрежата за 1:1.

В края на втория период, само 57 секунди преди сирената, Куйл донесе обрата с красиво попадение при намален състав. Адам Фокс пресече шайбата и пусна към нападателя, който проби през дясната страна и с прецизен изстрел преодоля стража Джейкъб Фаулър под ръкавицата.

Крайното 3:1 оформи Мороу в 6:44 минута на третата част. За младия бранител това бе второ попадение в кариерата му от 53 мача в НХЛ, след като се разписа за първи път като играч на Каролина Хърикейнс през март.

За Монреал това бе трета загуба в последните четири двубоя (баланс 12-5-4), като отборът отново показа сериозни колебания при числено превъзходство, завършвайки 0 от 4 в мача. Вратарят на гостите Джейкъб Фаулър спря 23 удара, но записа първа загуба при гостуване през сезона.

„Оставихме ги да контролират темпото. Смятам, че не се представихме на ниво“, обобщи капитанът на Канейдиънс Ник Сузуки.

Наставникът на канадския тим Мартен Сен Луи призна, че неефективната игра при числен превес оказва психологически натиск върху състава:

„Когато серията без отбелязан гол в пауърплей се удължи, напрежението и стресът неизбежно растат. Започваш да преследваш времето и резултата. Момчетата се чувстват сковани, затова трябва да намерим правилния подход в тренировките и разговорите, за да върнем увереността им. През миналия сезон бяхме силни в този компонент и съм убеден, че ще се справим.“

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