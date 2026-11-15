Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Малена Замфирова: Най-вероятно ще пропусна Банско

  • 15 ное 2026 | 19:56
  • 185
  • 0
Малена Замфирова: Най-вероятно ще пропусна Банско

Подготовката на сняг най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова вече започна, докато тя се възстановява от травмите, които получи при тежък инцидент в началото на март.

Тя заяви, че най-вероятно ще пропусне Световната купа в Банско в средата на януари, но се надява на участие в Световното първенство за юноши през февруари.

"Да си призная честно, очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски", коментира Замфирова за Българската федерация по ски.

Попитана за първия лагер за сезона, сноубордистката заяви: "За съжаление, нямаме никакъв късмет с времето тази година. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес."

Колкото до плановете за завръщане в Световната купа, Малена Замфирова разкри: "Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове. Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на Световното първенство за юноши в Република Корея."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Защо е толкова тягостно възстановяването на Линдзи Вон

Защо е толкова тягостно възстановяването на Линдзи Вон

  • 15 ное 2026 | 16:35
  • 1876
  • 2
Алберт Попов след Леви: Изключително съм доволен

Алберт Попов след Леви: Изключително съм доволен

  • 15 ное 2026 | 15:58
  • 2584
  • 1
Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

  • 15 ное 2026 | 14:57
  • 8415
  • 1
Алберт Попов с 18-о време след първия манш на слалома за Световната купа в Леви

Алберт Попов с 18-о време след първия манш на слалома за Световната купа в Леви

  • 15 ное 2026 | 12:58
  • 1207
  • 1
Джейми Бен достигна котата от 1000 точки в НХЛ

Джейми Бен достигна котата от 1000 точки в НХЛ

  • 15 ное 2026 | 12:55
  • 548
  • 0
Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

  • 15 ное 2026 | 06:46
  • 1843
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

  • 15 ное 2026 | 17:40
  • 7592
  • 52
Вихрен разби Берое насред Стара Загора

Вихрен разби Берое насред Стара Загора

  • 15 ное 2026 | 17:22
  • 15788
  • 22
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 43098
  • 107
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 25474
  • 65
На върха във Втора лига става все по-интересно

На върха във Втора лига става все по-интересно

  • 15 ное 2026 | 17:25
  • 24171
  • 10
Играят се два мача от Лигата на нациите, Беларус и Лапухов получиха гол

Играят се два мача от Лигата на нациите, Беларус и Лапухов получиха гол

  • 15 ное 2026 | 18:59
  • 19920
  • 0