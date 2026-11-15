Малена Замфирова: Най-вероятно ще пропусна Банско

Подготовката на сняг най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова вече започна, докато тя се възстановява от травмите, които получи при тежък инцидент в началото на март.

Тя заяви, че най-вероятно ще пропусне Световната купа в Банско в средата на януари, но се надява на участие в Световното първенство за юноши през февруари.

"Да си призная честно, очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски", коментира Замфирова за Българската федерация по ски.

Попитана за първия лагер за сезона, сноубордистката заяви: "За съжаление, нямаме никакъв късмет с времето тази година. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес."

Колкото до плановете за завръщане в Световната купа, Малена Замфирова разкри: "Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове. Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на Световното първенство за юноши в Република Корея."

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