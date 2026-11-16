Конър Макдейвид продължи точковата си серия до 22 мача при победа на Едмънтън над Филаделфия

Едмънтън Ойлърс надигра Филаделфия Флайърс с 5:2 като гост в зала „Ексфинити Мобайл Арена“, а капитанът на гостите Конър Макдейвид отново бе в центъра на събитията. Звездата на Ойлърс се отличи с гол и две асистенции, с което увеличи серията си от мачове с поне една спечелена точка от старта на сезона на внушителните 22 двубоя.

Макдейвид е убедителен лидер в реализаторската листа на НХЛ с 53 точки (12 гола и 41 асистенции) в 22 срещи. С това постижение той се изравни с Дани Хийтли (сезон 2005/06) на петото място за най-дълга откриваща точкова серия в историята на лигата. Пред тях остават единствено легендарният Уейн Грецки (три пъти, включително рекордните 51 мача през 1983/84) и Матс Сундин (30 мача през 1992/93). Освен това Макдейвид изравни още един рекорд на Грецки (от сезон 1984/85) за най-бързо достигане до котата от 40 асистенции в рамките на един сезон – само за 22 двубоя.

„Той е специален хокеист, но е още по-впечатляващ като човек. Истински лидер, който се отнася страхотно със съотборниците си и води с пример, работна етика и пълна отдаденост. Когато най-добрият ти играч подхожда така, това неминуемо прави целия отбор по-силен“, заяви старши треньорът на Ойлърс Майк Бабкок.

LEON DRAISAITL GRABS HIS 19TH GOAL OF THE SEASON AND CONNOR MCDAVID REACHES 40 ASSISTS 🚨 https://t.co/hXAjF4stPE — NHL (@NHL) November 16, 2026

Леон Драйзайтъл също изигра силен мач, записвайки два гола и асистенция. Германецът стана първият хокеист през кампанията, достигнал границата от 20 попадения. Василий Подколзин и Зак Хайман добавиха по един гол за Едмънтън (баланс 16-3-3), като тимът записа пети пореден успех. Защитникът Евън Бушар се отчете с два голови паса, а вратарят Тристан Джари отрази 34 удара, включително 12 спасявания при осемте неуспешни опита на съперника при числено превъзходство.

„Разбира се, целта ни не е да правим толкова много нарушения. Играта ни с човек по-малко обаче бе на ниво. Нормално е съперникът да създаде опасности при цели осем възможности, но Джари бе брилянтен, когато имахме най-голяма нужда от него“, сподели Драйзайтъл.

CONNOR MCDAVID SETS UP ZACH HYMAN FOR HIS 500TH CAREER POINT 🙌 https://t.co/QEH9CglFPx — Sportsnet (@Sportsnet) November 16, 2026

За Филаделфия (баланс 6-11-6) точни бяха Коул Нюбъл и Ноа Кейтс, но серията на тима от четири срещи с спечелени точки (2-0-2) бе прекъсната. Разликата в мача дойде най-вече от играта при числен превес -докато домакините пропиляха осем възможности с човек повече, гостите от Едмънтън реализираха две от своите три числени предимства.

„Разочароващо е, че не се възползвахме от шансовете си при числен превес и същевременно им позволихме да реализират техните. При игра пет на пет бяхме напълно равностойни и дори на моменти ги надигравахме. Ако мачът се беше развил изцяло при равни сили на леда, имахме реални шансове да спечелим“, коментира Кейтс.

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