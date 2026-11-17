Орландо пречупи Бостън с мощен обрат в последната четвърт

Дезмънд Бейн изигра силен мач и завърши с 24 точки и 8 борби, извеждайки Орландо Меджик до драматичен обрат в последната четвърт и победа със 115:105 като гост срещу Бостън Селтикс. С този успех тимът от Флорида удължи победната си серия на четири поредни срещи.

Франц Вагнер, който влезе в двубоя след четири последователни мача с по 30 или повече точки, отново бе на висота и се отчете с 21 точки, 9 асистенции и 8 овладени топки. Антъни Блек също даде съществен принос за гостите с 20 точки и 7 асистенции. Баскетболистите на Меджик показаха стабилна стрелба от 50% от игра (41 успешни от 82 опита) и завоюваха първи успех в залата на Бостън от 18 декември 2022 година насам.

ORLANDO SEALS THEIR FOURTH STRAIGHT WIN WITH THE DOUBLE BLOCKS INTO THE SLAM! Desmond Bane: 24p, 8r, 5a Franz Wagner: 21p, 8r, 9a Anthony Black: 20p, 7a, 3s https://t.co/M6zkB1gvsL — NBA (@NBA) November 17, 2026

За шампионите от Бостън това бе първо поражение пред собствена публика през настоящата кампания, което сложи край на серията им от шест поредни победи. Джейсън Тейтъм поведе домакините с 24 точки и 12 борби, записвайки първия си „дабъл-дабъл“ от откриващия двубой за сезона срещу Детройт, но допусна и пет от общо 11-те грешки на тима си. Пол Джордж добави 22 точки, а Пейтън Причард се включи с 21.

FRANZ WAGNER. CLAMPS 🔒 https://t.co/BRTh4tZ0ba — NBA (@NBA) November 17, 2026

Въпреки че имаха три дни за почивка преди срещата, играчите на Меджик изпитваха затруднения в нападение през първите минути, но все пак се оттеглиха на полувремето с аванс от 50:41. Селтикс, които играеха във втора поредна вечер, показаха признаци на умора в началото, но се активизираха рязко в третата четвърт. Вдъхновени от Тейтъм, който отбеляза 14 точки в този период, домакините спечелиха частта с 36:25 и поведоха със 77:75 преди заключителните 12 минути.

Орландо обаче си върна контрола върху събитията в решаващите моменти. Ефектна комбинация от Вагнер към Уендел Картър-младши и точен изстрел на Бейн осигуриха комфортна преднина от 110:99 за гостите едва 1:33 минута преди сирената.

Jayson Tatum hits his signature clap technical foul vs the Orlando Magic LOL Via: https://t.co/ies8D906D4 https://t.co/8IhFZQyZIZ — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 17, 2026

Срещата започна с доста ниска резултатност и за двата отбора – в откриващата част Орландо реализира едва 7 от 21 опита от игра (33.3%), а Бостън успя само в 6 от 24 изстрела (25%). Селтикс се нуждаеха от тройка със сирената на Причард, за да съберат 17 точки до края на периода – рязък контраст спрямо предишната вечер, когато тимът имаше рекорден аванс от 33 точки след първите 12 минути срещу Далас.

Paul George banks in the triple for the first 5 points of the game! 📺 NBA on Peacock & NBCSN https://t.co/DY0X4ftS6f — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) November 17, 2026

В следващия си мач в сряда вечер Орландо Меджик приема състава на Филаделфия, докато Бостън Селтикс ще гостува на Денвър.

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