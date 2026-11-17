Почина още един емблематичен вратар на Черноморец

Още един легендарен вратар на Черноморец (Бургас) почина. Сърцето на Костадин Костенски спря след инфаркт. Той беше един от талантливите вратари от школата на "акулите" (набор 1967) и още като юноша в края на 80-те години попадна в полезрението на треньорското ръководство на мъжкия отбор, припомнят от клуба.

Костенски е една от легендите на бургаския клуб. Той остана верен на Черноморец и цялата му кариера премина в отбора на сърцето му. Вратарят отказа оферта на ЦСКА, защото искаше да остане в родния си клуб.

Тъжна вест! Отиде си легенда на бургаския футбол

Костадин Костенски принадлежи към поколението футболисти, израснали в школата на Черноморец през 80-те години, когато бургаският клуб подготвя редица талантливи състезатели за мъжкия футбол. За младите вратари пътят към първия отбор е особено труден. На тази позиция доверието се печели с постоянство, дисциплина и силни изяви в тренировките и мачовете.

Още в юношеските си години Костенски привлича вниманието на треньорите на представителния тим. Това признание показва колко високо са оценявали качествата му в клубната школа. В епоха, когато ЦСКА е сред водещите сили в българския футбол, интересът от столичния гранд е сериозна възможност за развитие на всеки млад състезател. Костенски обаче избира да продължи кариерата си в Бургас.

Загубата идва в особено тъжен момент за футболната общност в Бургас. Само преди дни почина и Дражо Стоянов, друг известен вратар, оставил следа в историята на Черноморец и Нефтохимик.

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на роднините, близките и приятелите на Костадин Костенски!

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