Още един легендарен вратар на Черноморец (Бургас) почина. Сърцето на Костадин Костенски спря след инфаркт. Той беше един от талантливите вратари от школата на "акулите" (набор 1967) и още като юноша в края на 80-те години попадна в полезрението на треньорското ръководство на мъжкия отбор, припомнят от клуба.
Костенски е една от легендите на бургаския клуб. Той остана верен на Черноморец и цялата му кариера премина в отбора на сърцето му. Вратарят отказа оферта на ЦСКА, защото искаше да остане в родния си клуб.
Тъжна вест! Отиде си легенда на бургаския футбол
Костадин Костенски принадлежи към поколението футболисти, израснали в школата на Черноморец през 80-те години, когато бургаският клуб подготвя редица талантливи състезатели за мъжкия футбол. За младите вратари пътят към първия отбор е особено труден. На тази позиция доверието се печели с постоянство, дисциплина и силни изяви в тренировките и мачовете.
Още в юношеските си години Костенски привлича вниманието на треньорите на представителния тим. Това признание показва колко високо са оценявали качествата му в клубната школа. В епоха, когато ЦСКА е сред водещите сили в българския футбол, интересът от столичния гранд е сериозна възможност за развитие на всеки млад състезател. Костенски обаче избира да продължи кариерата си в Бургас.
Загубата идва в особено тъжен момент за футболната общност в Бургас. Само преди дни почина и Дражо Стоянов, друг известен вратар, оставил следа в историята на Черноморец и Нефтохимик.
Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на роднините, близките и приятелите на Костадин Костенски!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google