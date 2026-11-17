Виртц: Винаги искаме да бележим и да доминираме над съперниците

Флориан Виртц сподели задоволството си след разгромната победа на Германия с 5:0 над Нидерландия в Лигата на нациите. Авторът на две от попаденията подчерта, че отборът е трябвало да положи много усилия преди почивката, преди да разгърне играта си през второто полувреме.

„Винаги се надяваме да доставим много радост на феновете. А и ние самите се насладихме изключително много на мача, особено през второто полувреме. През първото все още трябваше да работим доста и да тичаме много. След почивката стана малко по-лесно, защото имахме повече пространства. Тогава наистина започнахме да се забавляваме. Винаги искаме да бележим и да доминираме над съперниците си. Искахме да продължим да атакуваме и да вкараме още голове. Мисля, че това се получи перфектно“, заяви Виртц.

Германският ботуш стъпка "лалетата" - 5:0!

Германският национал определи успеха като подобаващ завършек на годината и изрази увереност, че отборът може да продължи развитието си.

„Определено бих казал, че това е подобаващ край на годината, и сме много доволни. Искаме да надградим през следващата година. Искаме да продължим да се подобряваме. Мисля, че със сигурност направихме добри крачки напред в развитието си като отбор. Много съм горд и щастлив, че съм част от този тим. Истинско удоволствие е“, допълни халфът.

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Снимки: Gettyimages