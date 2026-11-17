Канада е на 1/2-финал в Лигата на нациите след бой над Гватемала в реванша

Канада победи Гватемала с 4:1 в мача реванш от 1/4-финалната фаза в Лигата на нациите на КОНКАКАФ, игран на „БМО Фийлд“ в Торонто. По този начин "кленовите листа" и се класираха за полуфиналите в с общ резултат 7:3 от двата мача. Гостите поведоха чрез Оскар Сантис (34′), но Джонатан Дейвид (39′-дузпа), Тани Олувасей (45+1′, 62′) и Тейжон Бюканън (53′) осигуриха убедителния успех на канадците.

Гватемала откри при първата си сериозна възможност. След комбинация между Рубио Рубин и Йеху Фахардо топката отскочи към Сантис в наказателното поле, а той преодоля Максим Крепо и отбеляза.

Отговорът на домакините не закъсня. Дейвид бе съборен в наказателното поле от Алан Янес и сам реализира отсъдената дузпа в 39-ата минута. В добавеното време на първата част Канада направи пълен обрат, след като Олувасей се възползва от грешка при изнасянето и отскочила към него топка.

След почивката канадците затвърдиха превъзходството си с още две попадения. В 53-тата минута Олувасей изведе Бюканън, който завърши в близкия ъгъл. В 62-рата минута самият Олувасей оформи крайното 4:1 с глава отблизо след отклоняване също с глава на Лиъм Милър.

По-рано в Лига В Куба разгроми Гренада с 9:0, а Гвиана победи Пуерто Рико с 4:2. Двата победителя спечелиха своите групи и си осигуриха участие във финалната фаза на Лига В, както и на „Голд Къп“ през 2027 година. Гваделупа надви Бермудските острови с 4:1 и приключи на второто място в групата си.

Тринидад и Тобаго отстрани Антигуа и Барбуда след 1:1 в реванша и общ резултат 4:3. Аруба също продължи напред след 1:1 като гост на Мартиника и общо 1:1, благодарение на гола си на чужд терен.

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