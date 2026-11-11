Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

Левски проведе първата си тренировка след дербито с ЦСКА, загубено с 0:3, видя репортер на Sportal.bg. В заниманието не се включиха Сержиньо, Акрам Бурас, Асен Митков, Радослав Кирилов и четирима от националите на „сините“ - Кристиан Макун, Никола Серафимов, Оливер Камдем и Огнян Владимиров.

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Тренировката започна с около 30-минутно занимание във фитнеса, след което футболистите продължиха по програмата си.

На заниманието присъстваха около 20 привърженици на Левски – деца и възрастни, които имаха възможност да се срещнат отблизо с любимците си. Феновете се снимаха с играчите и взеха автографи, а атмосферата бе приятна и непринудена.

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