Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

  • 11 ное 2026 | 16:55
  • 1161
  • 3

Левски проведе първата си тренировка след дербито с ЦСКА, загубено с 0:3, видя репортер на Sportal.bg. В заниманието не се включиха Сержиньо, Акрам Бурас, Асен Митков, Радослав Кирилов и четирима от националите на „сините“ - Кристиан Макун, Никола Серафимов, Оливер Камдем и Огнян Владимиров.

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Тренировката започна с около 30-минутно занимание във фитнеса, след което футболистите продължиха по програмата си.

На заниманието присъстваха около 20 привърженици на Левски – деца и възрастни, които имаха възможност да се срещнат отблизо с любимците си. Феновете се снимаха с играчите и взеха автографи, а атмосферата бе приятна и непринудена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 120
  • 0
Алвеша пое Марек

Алвеша пое Марек

  • 11 ное 2026 | 17:54
  • 221
  • 0
България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

  • 11 ное 2026 | 17:50
  • 4199
  • 5
Германец свири България - Исландия

Германец свири България - Исландия

  • 11 ное 2026 | 17:17
  • 513
  • 0
С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

  • 11 ное 2026 | 17:01
  • 564
  • 0
Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

  • 11 ное 2026 | 16:24
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 10847
  • 16
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 43852
  • 194
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 7776
  • 29
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 7683
  • 19
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 9259
  • 30
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 2609
  • 4