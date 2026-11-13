Апаро за Левски: Клуб с дълбоки корени и амбиция сам да изгради бъдещето си

Един от новите директори в Левски - италианецът Филаделфо Апаро, заяви, че пред клуба има много големи възможности. Той бе назначен за главен директор "Приходи" и от седмица изпълнява задачите си. Апаро бе привлечен от италианския Комо.

Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

"Винаги съм вярвал, че най-големите възможности във футбола възникват тогава, когато хората, искрените амбиции и силната клубна идентичност се движат в една посока. Именно това открих в Левски, към който се присъединявам като директор "Приходи" (Chief Revenue Officer).

Филаделфо Апаро се появи на "Герена"

Клуб с велика история, 27 шампионски титли, мощна идентичност и една от най-страстните фенски общности в европейския футбол. Клуб с дълбоки корени и амбиция сам да изгради бъдещето си. Ще се фокусирам върху развитието на търговската дейност, бранда, маркетинга и комуникациите, като допринеса за създаването на ясна и устойчива стратегия за растеж.

Предстои много учене, градене и работа. Очаквам с нетърпение да работя, надграждайки върху онова, което вече прави клуба специален, и помагайки за създаването на нови възможности. Време е за работа. Напред, Левски!", написа Апаро в LinkedIn.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto