Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Апаро за Левски: Клуб с дълбоки корени и амбиция сам да изгради бъдещето си

  • 13 ное 2026 | 09:27
  • 740
  • 1

Един от новите директори в Левски - италианецът Филаделфо Апаро, заяви, че пред клуба има много големи възможности. Той бе назначен за главен директор "Приходи" и от седмица изпълнява задачите си. Апаро бе привлечен от италианския Комо.

Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А
Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

"Винаги съм вярвал, че най-големите възможности във футбола възникват тогава, когато хората, искрените амбиции и силната клубна идентичност се движат в една посока. Именно това открих в Левски, към който се присъединявам като директор "Приходи" (Chief Revenue Officer).

Филаделфо Апаро се появи на "Герена"
Филаделфо Апаро се появи на "Герена"

Клуб с велика история, 27 шампионски титли, мощна идентичност и една от най-страстните фенски общности в европейския футбол. Клуб с дълбоки корени и амбиция сам да изгради бъдещето си. Ще се фокусирам върху развитието на търговската дейност, бранда, маркетинга и комуникациите, като допринеса за създаването на ясна и устойчива стратегия за растеж.

Предстои много учене, градене и работа. Очаквам с нетърпение да работя, надграждайки върху онова, което вече прави клуба специален, и помагайки за създаването на нови възможности. Време е за работа. Напред, Левски!", написа Апаро в LinkedIn.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

128 години от рождението на един от основателите на Левски

128 години от рождението на един от основателите на Левски

  • 13 ное 2026 | 09:56
  • 506
  • 1
Томас Райс иска халф на Лудогорец в Трабзонспор

Томас Райс иска халф на Лудогорец в Трабзонспор

  • 13 ное 2026 | 09:40
  • 1305
  • 1
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 9917
  • 34
Изгонен от Спартак (Варна) си намери отбор

Изгонен от Спартак (Варна) си намери отбор

  • 12 ное 2026 | 20:37
  • 7728
  • 7
Треньорът на Устрем: Ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, ще спечелим

Треньорът на Устрем: Ако си вкараме положенията и не допускаме сериозни грешки, ще спечелим

  • 12 ное 2026 | 20:17
  • 3122
  • 0
Пропадна контрола на Дунав

Пропадна контрола на Дунав

  • 12 ное 2026 | 19:22
  • 1697
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 6882
  • 7
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 9917
  • 34
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 7589
  • 2
64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

  • 12 ное 2026 | 23:40
  • 40600
  • 44
Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

  • 12 ное 2026 | 23:37
  • 36147
  • 18
Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

  • 12 ное 2026 | 23:44
  • 25834
  • 8