Нови осем мача в НБА тази нощ

Осем мача от редовния сезон на НБА очакват феновете през нощта на понеделник срещу вторник. Програмата започва в 02:00 часа българско време, а последната среща е от 04:00 часа.

Лидерът в Източната конференция Бостън Селтикс ще преследва седма поредна победа срещу Орландо Меджик от 02:00 часа. Половин час по-късно Маями Хийт ще опита да удължи серията си от четири успеха срещу третия на Запад Хюстън Рокетс. За финал пък е оставен сблъсъкът Денвър Нъгетс и Финикс Сънс. Домакините ще търсят реванш за загубата в първия мач помежду им през сезона.

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