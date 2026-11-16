Неприличен жест към феновете струва скъпо на млада звезда на Чикаго

НБА наложи глоба от 25 000 долара на Матас Бузелис за неприличен жест към публиката по време на гостуването на Чикаго Булс на Минесота Тимбървулвс.

Matas Buzelis gives a Timberwolves fan the finger after the free throw https://t.co/T7sVskPgdD — Legion Hoops (@LegionHoops) November 15, 2026

22-годишното крило показа среден пръст към трибуните, след като реализира наказателен удар. Инцидентът се случи при оставащи 11:19 минути до края на четвъртата четвърт.

Двубоят се игра на в „Таргет Сентър“ и завърши с победа на Чикаго със 117:106. Успехът обаче бе помрачен от поведението на Бузелис, което доведе до финансовата санкция от лигата.

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Снимки: Gettyimages