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Неприличен жест към феновете струва скъпо на млада звезда на Чикаго

  • 16 ное 2026 | 19:31
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Неприличен жест към феновете струва скъпо на млада звезда на Чикаго

НБА наложи глоба от 25 000 долара на Матас Бузелис за неприличен жест към публиката по време на гостуването на Чикаго Булс на Минесота Тимбървулвс.

22-годишното крило показа среден пръст към трибуните, след като реализира наказателен удар. Инцидентът се случи при оставащи 11:19 минути до края на четвъртата четвърт.

Двубоят се игра на в „Таргет Сентър“ и завърши с победа на Чикаго със 117:106. Успехът обаче бе помрачен от поведението на Бузелис, което доведе до финансовата санкция от лигата.

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Снимки: Gettyimages

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