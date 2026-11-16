Черно море се раздели с двама

Отборът на Черно море Навибулгар освободи още двама играчи. След като се раздели с Даниджей Харис, сега варненският клуб се раздели и с двама от гардовете си. Тпва са американските баскетболисти Къртис Джоунс и Дайшон Бърк.

Според публикацията на Черно море в социалните мрежи, до раздялата се е стигнало по взаимно съгласие.

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"Разделяме се с Къртис Джоунс и Дайшон Бърк по взаимно съгласие. Пожелаваме им успех в следващите предизвикателства и им благодарим за това, което дадоха от началото на сезона за нашия клуб.", написаха от клуба в социалните мрежи в профилите си в Инстаграм и Фейсбук.

Така варненци остават само с двама чужденци в състава си - Реми Абел и Зейн Ноулс. От скоро в тима е и националът Борислав Младенов, който вече изигра два мача с новия си отбор.

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