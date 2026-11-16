Нгетич се прицелва в нов подвиг при маратонския си дебют във Валенсия

Световната шампионка в полумаратона Агнес Нгетич ще направи дългоочаквания си дебют на класическата маратонска дистанция на 6 декември във Валенсия, като амбициите ѝ са насочени директно към върха. Организаторите на престижното шосейно състезание официално потвърдиха, че кенийската звезда попада сред елитните участници, което моментално породи огромни очаквания за нов паметен резултат.

“Световна рекордьорка на 10 километра, световна шампионка по крос-кънтри и полумаратон, както и носителка на редица други отличия. Тя вече е пренаписвала историята по нашите улици с двете си победи на полумаратона във Валенсия. Сега мечтата ѝ е да повтори този триумф и на новата дистанция“, заявиха организаторите при обявяването на нейното участие.

Испанският град е добре познат на Нгетич. Именно там през 2024 година кенийката дебютира на полумаратон по впечатляващ начин, печелейки надпреварата с национален рекорд от 1:03:04 часа – по онова време второто най-добро постижение в историята на дисциплината. Тогава тя остави зад себе си етиопката Фойтен Тесфай (1:03:21) и сънародничката си Лилиан Касаит (1:03:32).

През следващата година Нгетич защити титлата си по валенсианските улици с време 1:03:08 часа, изпреварвайки отново Тесфай (1:05:10) и друга кенийка – Вероника Лолео (1:05:46). В същия град тя подобри световния рекорд на 10 километра при жените с фантастичните 28:46 минути, а на 5 километра фиксира 14:13 минути, доказвайки изключителната си скорост и гъвкавост на различни дистанции.

25-годишната атлетка пристига в Испания на фона на изключително силна кампания през 2026 година. Тя откри сезона си ударно на 10 януари, спечелвайки златен медал на 10 километра при жените (31:28 минути) на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси, Флорида. В средата на февруари Нгетич триумфира и на турнира “Сириква Класик“ с време 32:28 минути.

Въпреки че на 15 март претърпя леко разочарование на полумаратона в Ню Йорк, финиширайки на 13-то място с 1:10:25 часа, кенийката бързо се върна на победния път. На 4 април тя грабна първото място на 10 километра в Лил (28:58), а на 6 юни спечели и надпреварата на 10 километра в Ню Йорк с 30:07 минути.

През юли Нгетич демонстрира класата си и на писта, като спечели бягането на 3000 метра на турнира от Диамантената лига в Монако с впечатляващите 8:08.95 минути. Доминацията ѝ продължи на 20 септември в Копенхаген, където завоюва световната титла по полумаратон с рекорд на шампионатите от 1:05:15 часа. Последният ѝ шосеен старт преди Валенсия бе на 18 октомври на полумаратона на Токио, където отново пресече първа финалната линия с резултат 1:04:23 часа.

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Снимки: Imago