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Корир: Новото поколение в кенийската атлетика се нуждае от инвестиции, а не само от аплодисменти

  • 16 ное 2026 | 17:28
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Корир: Новото поколение в кенийската атлетика се нуждае от инвестиции, а не само от аплодисменти

Младите таланти на кенийската лека атлетика се нуждаят от сериозни инвестиции и дългосрочна грижа, а не просто от похвали за постигнатите резултати. За това настоя председателят на Комитета за младежко развитие към Федерацията по лека атлетика на Кения Барнаба Корир след завръщането на националната селекция от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Кенийските надежди се завърнаха в сряда вечер от Сенегал, след като изведоха страната си до престижното трето място в общото класиране по медали в леката атлетика. Равносметката на отбора от седем състезатели включва пет отличия – три златни и две сребърни.

След среща със състезателите и треньорския щаб Корир изтъкна, че вниманието вече трябва да се насочи отвъд спечелените отличия и класиранията, като се създаде цялостна среда за пълноценно развитие на младите спортисти.

“Инвестирането в следващото поколение не се изчерпва само с представянето на пистата. То включва умението да ги изслушваме, да ги подкрепяме и да изградим условия, в които тези млади атлети да разгърнат възможностите си“, коментира Корир.

По време на срещата са били обсъдени битовите условия, натрупаният опит в Дакар и бъдещите планове за подготовка на талантите. Федерацията препотвърди ангажимента си да гарантира необходимата подкрепа както за състезателите, така и за треньорите, които работят за развитието на подрастващите.

На пистата кенийските лекоатлети напълно оправдаха гласуваното им доверие. Абигейл Косгей триумфира със златен медал на 2000 метра стийпълчейз при девойките с време 6:30.24 минути. При юношите на 3000 метра Енок Туйтоек грабна титлата с резултат 8:07.69 минути, а Фейт Роно оформи златния требъл за Кения, след като победи в бягането на 3000 метра при девойките с време 9:15.47 минути.

Сребърни отличия завоюваха Уесли Киплагат на 2000 метра стийпълчейз при юношите (5:36.28 минути) и Абигейл Чепкируй на 1500 метра при девойките (4:29.86 минути). Дейвид Капайко Секенто завърши на пета позиция във финала на 800 метра при юношите с време 1:53.61 минути, а Сесилия Джери Уайнайна бе дисквалифицирана в дисциплината 5000 метра спортно ходене при девойките.

Корир заяви, че освен от спечелените медали е силно впечатлен от зрялостта, увереността и непримиримия дух на младите атлети, включително и от откритото им поведение пред медиите.

“Изключително окуражаващо е да виждаме такава зрялост и увереност. От борбеността на пистата до финалната линия до начина, по който общуват с медиите и споделят преживяното – те ни дадоха всяко основание да вярваме в техния огромен потенциал“, допълни той.

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