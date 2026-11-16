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Каралис открива зимния сезон в Дортмунд

  • 16 ное 2026 | 15:04
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Каралис открива зимния сезон в Дортмунд

Емануил Каралис ще даде старт на състезателната си 2027 година на турнира на закрито Sparkassen в Дортмунд, който е част от бронзовото ниво на Световния лекоатлетически тур в зала. Това решение идва след изключително силния му предишен сезон през 2026 година.

В Германия на 23 януари гръцкият лекоатлет ще премери сили с познати съперници, сред които двукратният световен шампион Сам Кендрикс, световният сребърен и бронзов медалист Ърнест Джон Обиена, както и местните представители Олег Церникел и Константин Руч.

Това ще бъде първо участие за Каралис в Дортмунд през зимния сезон от 2024 година насам, когато той стартира кампанията си със скок от 5.50 метра.

След феноменалната му серия в зала през 2026 година, когато се изкачи до втората позиция във вечната ранглиста на дисциплината, очакванията са той да гони значително по-високи резултати спрямо тези отпреди три години. По-рано Каралис преодоля 6.17 метра на първенството на Гърция в зала, с което се нареди непосредствено зад своя близък приятел и конкурент Арманд Дуплантис.

В края на август той вдигна личния си рекорд до 6.20 метра на състезание в Цюрих, след като по-рано през същия месец си осигури второ сребърно отличие от Европейско първенство по лека атлетика.

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Снимки: Gettyimages

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