Джош Кър: Единствените граници са тези, които сами си поставяме

Световният рекордьор Джош Кър добави поредно престижно отличие към забележителната си колекция за 2026 година, след като бе обявен за “Атлет на годината” на Шотландия. Това е третото подобно признание за бегача в рамките на последните четири години.

За 29-годишния лекоатлет изминалите месеци бяха белязани от изключителни успехи. През сезона Кър завоюва златен медал на 3000 метра на Световното първенство в зала, подобри световния рекорд на една миля и коригира британския рекорд на 1500 метра. Впоследствие той грабна титлата на миля на Игрите на Британската общност в Глазгоу и триумфира на 1500 метра на престижния шампионат на Световната атлетика в Будапеща, с което заслужено оглави класацията на годишната церемония на шотландската федерация.

При параатлетите най-високото отличие заслужи Мелани Уудс, която спечели две златни отличия на Игрите на Британската общност в Глазгоу.

“В момента нивото в шотландската атлетика е толкова високо, че трябва да си на самия световен връх, за да бъдеш дори сред номинираните за годишните награди“, сподели Кър, който бе отличен с приза и през 2023 и 2024 година. “Това е страхотен завършек на сезона. Беше дълга и трудна година, но съм изключително удовлетворен и вече очаквам с нетърпение следващите предизвикателства.“

Световният първенец на 1500 метра от 2023 година допълни:

”Няма таван за това, което шотландските състезатели могат да постигнат. Границите съществуват единствено в собственото ни съзнание. Когато си поставиш достатъчно смела цел, повярваш в нея и вложиш нужния труд, шансовете да я достигнеш са огромни. Понякога дори получаваш абсолютно всичко, за което си мечтал. През 2026 година при мен се случи точно това. Когато тренираш и се състезаваш над две десетилетия, идва момент, в който всички детайли си идват на мястото.“

Мелани Уудс също реализира амбициите си на пистата през 2026 година, завоювайки титлите в дисциплините 400 и 1500 метра в клас Т54 на Игрите на Британската общност. На по-късата дистанция шотландката трябваше да спечели надпреварата два пъти заради преиграване на финалното бягане.

“Когато се връщам към събитията от 2026 година, винаги се сещам за почетната обиколка на стадион “Скотстоун“, многобройните знамена по трибуните и присъствието на моето семейство и приятели“, заяви Уудс, която бе удостоена и със специален приз за представянето си на Игрите. “Опитах се да изживея пълноценно всеки един момент. Мечтаех за две златни отличия и силно ги желаех, но едно е да мечтаеш, а съвсем друго – да излезеш на пистата и да го направиш.“

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