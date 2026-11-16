Контузия спря Кеджелча от атака на световния рекорд на маратона във Валенсия

Световният рекордьор в полумаратона и вторият най-бърз маратонец в историята Йомиф Кеджелча няма да вземе участие в предстоящия престижен маратон във Валенсия следващия месец.

29-годишният етиопски бегач впечатли спортния свят с изключителен дебют на Лондонския маратон по-рано през годината. Тогава той финишира на втора позиция непосредствено зад Себастиан Саве, като двамата станаха първите атлети в историята, преодолели дистанцията под границата от два часа в официално състезание. Кеджелча планираше да атакува върховото постижение на планетата по известното със своята бързина трасе във Валенсия, опитвайки се да подобри личния си резултат от 1:59:41 часа.

Контузия обаче провали амбициите му, а домакините на събитието официално потвърдиха оттеглянето му. При тези обстоятелства ролята на категоричен фаворит за първото място се пада на миналогодишния шампион и двукратен първенец от Бостънския маратон Джон Корир.

"За съжаление трябва да обявим, че Йомиф Кеджелча, настоящ световен рекордьор в полумаратона и вторият най-бърз мъж в историята на маратона, няма да може да застане на стартовата линия на Маратона във Валенсия на 6 декември заради контузия. Организаторите на Маратон Валенсия Тринидад Алфонсо Цюрих пожелават на Йомиф бързо възстановяване и се надяват да го видят в бъдещо издание на надпреварата“, гласи официалното изявление.

Самият Кеджелча също коментира ситуацията: "Спортът понякога поднася подобни моменти. Сега трябва да спра, да се възстановя напълно и да работя упорито, за да се върна на старта в най-кратки срокове.“

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Снимки: Gettyimages