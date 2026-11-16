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Майк Фопен стана най-бързият европеец на 15 км

  • 16 ное 2026 | 13:36
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Майк Фопен стана най-бързият европеец на 15 км

Нидерландският атлет Майк Фопен регистрира най-доброто време в историята за европеец в самостоятелно шосейно бягане на 15 километра по време на престижния пробег Seven Hills Run в Неймеген, Нидерландия. Любимецът на местната публика се възползва отлично от опита си на това трасе. Точно година след като завърши шести с национален рекорд на Нидерландия от 42:42 минути, този път Фопен разпредели темпото си прецизно, изкачи се в класирането в заключителния етап и финишира пети с резултат 42:10 минути.

С това постижение Фопен подобри досегашния европейски рекорд на белгиеца Башир Абди (42:29 мин.), поставен през 2009 година. За сравнение, шведът Андреас Алмгрен премина контролата на 15-ия километър за 41:47 минути, но това се случи в рамките на неговия европейски рекорд на полумаратон (58:06 мин.) на Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген.

Победата в мъжкото състезание отиде при кениеца Алекс Матата, който миналата година остана втори. Матата триумфира с впечатляващите 40:49 минути – само на седем секунди от рекорда на угандиеца Джейкъб Киплимо (40:42 мин.), записан по същото трасе преди две лета.

В надпреварата при дамите сребърната медалистка от европейско първенство на 10 000 метра Морийн Костер също разпредели силите си отлично. Нидерландката завърши четвърта с 47:33 минути, като свали почти две минути от личното си постижение и стана най-бързата представителка на Стария континент в състезанието.

Голям интерес предизвика и британката Меган Кийт, европейска сребърна медалистка по крос-кънтри. Тя стартира с амбицията да атакува дългогодишния европейски рекорд на Лорна Киплагат (46:59 мин.), но след смелото темпо с водещата група в началото бе принудена да се откаже малко след 12-ия километър.

Първото място спечели етиопката Асайеч Айчеу с 45:29 минути – вторият най-бърз резултат в историята на самостоятелни 15 километра при жените. Втора финишира олимпийската шампионка на 3000 метра стийпълчейз от Токио 2020 Перут Чемутай от Уганда (45:56 мин.), а трета се нареди етиопката Ломи Мулета (46:44 мин.). Белгийката Лиза Ромс, част от златния отбор на страната си от Европейското първенство по крос-кънтри, пресече финала шеста с 48:32 минути, изпреварвайки с осем секунди своята сънародничка Жюли Вут (48:40 мин.).

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Снимки: Imago

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