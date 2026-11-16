Шампионът в десетобоя Лео Нойгебауер разкри плановете си за сезона в зала

Златният медалист от световни и европейски първенства в десетобоя Лео Нойгебауер ще стартира новата година с участия в две състезания на родна земя. 26-годишният германски атлет потвърди, че ще бъде сред участниците на престижните турнири от веригата ISTAF в Берлин и Дюселдорф, които ще се проведат съответно на 5 и 13 февруари.

Германецът ще се състезава в специален мини трибой в рамките на Световния лекоатлетически тур в зала. Надпреварата ще включва спринт на 60 метра, скок на дължина и тласкане на гюле, а международните съперници, срещу които ще се изправи, предстои да бъдат обявени допълнително.

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Снимки: Gettyimages