Камила Джорджи обяви завръщането си в тениса

Бившата италианска тенисистка Камила Джорджи официално обяви завръщането си в професионалния тенис след повече от две години отсъствие от корта и настъпилото в живота ѝ майчинство. 34-годишната състезателка, която за последно участва в турнир през март 2024 г., разкри в социалните мрежи, че започва нова фаза от своята кариера с различна мотивация и обновен екип.

"От днес официално започва нов епизод от спортната ми кариера", написа Камила Джорджи в своя профил в Instagram.

Централно място в завръщането на италианката заема нейният нов щаб. Треньор на Джорджи ще бъде нейният съпруг Андреас Пасути, а ролята на физически подготвител поема опитният специалист Марко Паничи, който в кариерата си е работил със звезди като Новак Джокович и Яник Синер.

"През тези две години животът ми се промени много, но желанието да играя и да се състезавам никога не ме е напускало. Майчинството ми даде изключително преживяване и днес чувствам, че имам мотивацията и енергията да се изправя пред това ново предизвикателство", обясни Камила Джорджи. "Знам, че предстои много работа, но имам желание да се върна в играта и да изградя, стъпка по стъпка, нов епизод в кариерата си."

В своята кариера италианката е достигала до топ 30 на световната ранглиста на WTA, като най-високото ѝ класиране е 26-о място (достигала е и до 28-о място през 2018 г.). Тя е носителка на четири титли на ниво WTA. Най-значимият трофей в кариерата ѝ бе спечелен през 2021 г. на турнира от категория WTA 1000 в Монреал (Канада), където на финала победи Каролина Плишкова с 6:3, 7:5.

Последната официална среща на Джорджи бе през март 2024 г., когато загуби от Ига Швьонтек. Към момента дата за първия ѝ официален турнир след паузата все още не е обявена.

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