Двоен триумф за Етиопия на полумаратона в Хонконг

Етиопските атлети Адису Гобена и Веде Кефале триумфираха в престижния полумаратон на моста "Хонконг – Джухай – Макао“, преодолявайки сериозната влажност и високите температури, достигащи 28 градуса по Целзий по неравното трасе. Състезанието е част от престижната верига с "Платинен етикет“ на Световната атлетика.

При мъжете 22-годишният Гобена демонстрира пълно превъзходство и финишира с време 1:01:35 ч. Младата звезда, която през август постави рекорд на маратона в Сидни с 2:04:42 ч., продължава със силните си изяви през сезона. Гобена премина контролата на 10-ия километър за 28:43 мин и пресече финалната линия с аванс от почти минута пред най-близкия си преследвач.

Второто място зае неговият сънародник Алийи Касим с 1:02:31 ч. в дебютния си полумаратон. Трети остана друг дебютант на дистанцията – кениецът Алекс Леналепишо (1:02:50 ч.), следван от мароканеца Отман Ел Гумри (1:03:09 ч.) и Абел Киплимо от Кения (1:03:34 ч.). Един от предварителните фаворити за отличието – олимпийският шампион на 10 000 метра от Токио 2021 Селемон Барега от Етиопия – не успя да завърши бягането.

Надпреварата при жените предложи много по-голяма интрига, като първите три състезателки се вместиха в рамките на едва 12 секунди. Веде Кефале завоюва първата си полумаратонска победа от шест опита, спирайки хронометрите на 1:09:04 ч. Тя изпревари само със седем секунди представителката на Южна Африка Гленроуз Шаба.

Третата позиция остана за друга етиопка – Фанту Ворку (1:09:16 ч.), а челната петица бе допълнена от техните сънароднички Бараки Редае (1:09:53 ч.) и Асмареч Анлей (1:10:23 ч.). Защитаващата титлата си Грейс Навовуна от Кения се присъедини към списъка с отпадналите и не финишира.

След края на състезанието Кефале сподели, че горещината, силният вятър и хълмистият профил на маршрута са направили постигането на по-бързо време изключително трудно, но изрази задоволство от първия си успех на тази дистанция.

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Снимки: Gettyimages