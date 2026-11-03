БФС беше домакин на международна среща по проекта "Hand in Hand"

Българският футболен съюз беше домакин на международна партньорска среща по проекта "Hand in Hand" ("Ръка за ръка"), реализиран по програма "Еразъм+ Спорт" на Европейския съюз. Инициативата обединява спортни федерации, университети и организации от различни европейски държави с общата цел да насърчи равнопоставеността и взаимното уважение и да допринесе за превенцията на насилието, основано на пола, чрез спорта.

Срещата се проведе през октомври в България, като основен акцент в дискусиите беше разработването на практически образователни занимания, които от 2027 г. ще бъдат прилагани директно на футболния терен. Предвидената методология съчетава спортни упражнения и психологически дейности, насочени към младите футболисти. Чрез тях участниците ще придобиват умения да разпознават различните форми на насилие, да преодоляват стереотипи и да изграждат отношения, основани на равнопоставеност, съгласие, отговорност и взаимно уважение.

В международната среща от името на Българския футболен съюз участва Сани Дебърска, ръководител на отдел "Устойчиво стратегическо управление и проекти", която се включи в обсъжданията, свързани с разработването на образователните дейности и тяхното бъдещо приложение в спортната среда.

Международно партньорство в подкрепа на безопасната спортна среда

Проектът "Hand in Hand" се осъществява под ръководството на Италианската футболна федерация (FIGC) и обединява партньори с експертиза в областта на спорта, образованието и социалното приобщаване. Сред участващите организации са Българският футболен съюз, Албанската футболна федерация, Европейската федерация по хокей (EuroHockey) и Френската федерация по хокей.

В разработването на научната и образователната методология ключова роля имат Университетът в Модена и Реджо Емилия (UNIMORE) и италианската организация ForModena. Френската Association Alice Milliat допринася с опита си в насърчаването на равнопоставеността и участието на жените в спорта. Част от международното партньорство е и Българският хъб за спортни иновации (Bulgarian Sports Innovation Hub), който подкрепя обмена на знания и въвеждането на иновативни образователни практики.

Футболът като инструмент за положителна обществена промяна

Чрез участието си в проекта Българският футболен съюз продължава усилията си за утвърждаване на футбола като среда за възпитание на ценности, изграждане на характер и развитие на социални умения сред младите хора. "Hand in Hand" поставя акцент върху ролята на спорта не само за физическото развитие на подрастващите, но и за формирането на отношение към равнопоставеността, личната отговорност и уважението към другите.

Предстои представянето на цялостната методология и следващите етапи от реализацията на проекта, включително практическото прилагане на разработените образователни дейности. С участието си в международната инициатива БФС затвърждава ангажимента си към изграждането на безопасна, приобщаваща и основана на взаимно уважение футболна среда - както на терена, така и извън него.

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