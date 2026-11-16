Ходар след загубата от Зверев: Малки детайли направиха разликата

Дебютът на Рафаел Ходар на Финалите на АТР в Торино не премина по желания от него начин. Испанският тенисист отстъпи с 4:6, 4:6 пред Александър Зверев, който показа изключително солидна форма, регистрирайки впечатляващите 81% вкаран първи сервис. След този резултат роденият в Леганес Ходарл няма право на повече грешки и е длъжен да търси победи в оставащите си два двубоя от групата, ако иска да съхрани шансовете си за продължаване напред.

Зверев започна успешно Финалите на АТР

Въпреки че германецът наложи сериозно надмощие на корта, Ходар подчерта на пресконференцията след двубоя, че разликата в класите не е била толкова голяма, но съперникът му се е възползвал по най-добрия начин от ключовите моменти.

Признание за класата на Зверев

„Той игра на изключително високо ниво. При тези условия е особено трудно, защото топката се движи много бързо и времето за реакция е минимално. Имах своите шансове, особено в първия сет, но не съумях да ги реализирам. Въпреки това вярвам, че този мач ще ми помогне да се адаптирам по-добре към настилката и да бъда по-подготвен за предстоящите срещи“, заяви Ходар.

Позитивите от първия мач в Торино

Испанецът акцентира върху равностойното темпо и положителните елементи в играта си:

„Бях конкурентен. Мачът беше напълно равностоен и се реши от два пробива – по един във всеки сет. Разликата дойде от малки детайли, но не смятам, че имаше голяма дистанция между моето и неговото ниво. Усещах, че се боря наравно с един от най-добрите играчи в света, като той просто се справи по-добре във важните разигравания. Затова и спечели. В същото време аз също направих много неща правилно.“

„За да играеш срещу тенисист като Саша, трябва да излезеш на корта с характер и да си готов за битка очи в очи. Нужно е да издържаш на темпото в разиграванията, даси стабилен на ретур, да сервираш качествено и да поддържаш пълна концентрация през целия мач. Това е единственият начин да имаш шансове срещу съперници от такъв ранг“, допълни испанецът.

Efficient start for the top seed 🔝 Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W https://t.co/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

Ключовият момент в двубоя

Ходар анализира и ключовите епизоди, които наклониха везните в полза на Зверев:

„Той се справи невероятно на собствен сервис. Поддържаше много висок процент на първи начален удар и пласираше топката великолепно, особено във важните точки. Решаващият момент настъпи, когато той сервираше при 5:4 в своя полза, а аз стигнах до два шанса за пробив. Той се измъкна с два страхотни сервиса и практически не ми даде възможност за реакция. Заслугата е изцяло негова. Аз ще продължа да работя върху ретура си, за да мога да реагирам по-успешно в подобни ситуации занапред.“

Испанските традиции и пътят напред

Запитан за тежестта на испанските тенис традиции и успехите на фигури като Рафаел Надал и Карлос Алкарас, Ходар остана здраво стъпил на земята:

„Истината е, че Испания винаги е разполагала с великолепни тенисисти – от Надал и дори преди него. За мен е предизвикателство да представлявам страна с толкова богата история. Но в крайна сметка единственото, което ме свързва с тях, е че съм испанец. За да достигна тяхното равнище, ми предстои много дълъг път и страшно много работа.“

„Това, че си роден в същата държава, не гарантира същите постижения. Просто имам късмета да произлизам от място, което създава велики играчи. Сега е мой ред да вървя по своя собствен път с амбиция и фокус върху работата.“

Golden bag and #1 jacket for Alexander Zverev in Turin... https://t.co/75dMPVjhGE — José Morgado (@josemorgado) November 15, 2026

Без излишно напрежение преди Купа Дейвис и новия сезон

Ходар гледа спокойно към бъдещето и не бърза с дългосрочните планове:

„Не усещам никакво напрежение. Целта ми е да се подобрявам с всеки изминал ден и във всеки турнир. Предстоят ми още мачове на Финалите на АТР, а следващата седмица ще бъда част от отбора за Купа Дейвис. Това са две изключителни събития за мен. Да представляваш родината си на финалите на Купа Дейвис е нещо уникално. Мястото в испанския състав се печели изключително трудно заради силната конкуренция, затова съм признателен за тази възможност.“

„След това ще дойде време за почивка. Ще разполагам с около месец за подготовка за следващия сезон, но искам да подхождам стъпка по стъпка, турнир за турнир, без да си поставям прекалено високи очаквания. Календарът е дълъг и натоварващ както физически, така и психически. Все още съм млад и имам много елементи за доизграждане. Това е моята нагласа в момента – да продължавам да се развивам като тенисист“, обобщи испанецът.

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