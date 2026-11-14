Шампионите, които влязоха в политиката

Седмица след като губи дело срещу данъчните власти, петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер официално обявява, че ще се кандидатира за президентските избори във Франция.

Той разкрива политическите си амбиции в интервю пред френското издание Le Parisien, а след това обявява кандидатурата си и с видеопослание в социалните мрежи.

„Предвид трудностите, пред които е изправена страната, дойде момент да поемем отговорност. На Франция не ѝ е нужен професионален политик, който винаги повтаря едно и също и прекарва дните си в караници. Аз няма да стоя горе, за да се боря за вас. Тази битка за възстановяване на Франция ще я водя с вас и за вас“, заяви той.

За Теди Ринер, който се определя като „нито десен, нито ляв“, влизането в политиката не означава автоматично да се откаже от предстоящата Олимпиада в Лос Анджелис през 2028 г. Надява се да участва в събитието дори и в случай, че бъде избран за президент, „ако длъжността го позволява и ако французите го позволят“, признава той.

Макар новината да идва изненадващо, Теди Ринер със сигурност не е единственият спортист, скочил към полето на политиката, пише италианското издание на VanityFair. Много спортисти са направили това преди него, някои с успех, други не толкова.

Крал Олав V от Норвегия

Олав V е първият спортист, станал държавен глава. Той печели златен медал по ветроходство на Олимпийските игри в Амстердам през 1928 г. и 30 години по-късно, се възкачва на норвежкия трон. Синът му Харалд V, който почина наскоро, се ражда през 1937 г.

Джордж Уеа

Джордж Уеа, нападател на „Пари Сен Жермен“, „Монако“ и „Милан“, печели „Златната топка“ през 1995 г. След първоначално поражение на президентските избори през 2005 г., през 2018 г. е избран за 25-и президент на Либерия. Наследява Елън Джонсън-Сърлиф, първата жена, станала държавен глава в Африка. Днес е сенатор.

Ахмед Бен Бела

Ахмед Бен Бела се бори за независимостта на Алжир и става първият президент на Алжирската република. Първоначално с мечта за кариера във футбола, носи екипа на „Олимпик“ Марсилия, с който изиграва само един мач – в Купата на Франция през 1940 г.

Карл Люис

Наричат го „Атлетът на века“. Световна звезда в царицата на спортовете е кандидат от Демократическата партия на изборите през 2012 г. за Сената на САЩ. Политическата му кариера обаче приключва преди да е започнала, тъй като не отговаря на изискванията за местожителство в Конституцията на Ню Джърси.

Арнолд Шварценегер

Арнолд Шварценегер е една от най-големите звезди на екшън киното от 90-те. Планината от мускули, която му отворя широко вратите на Холивуд, е резултат от почти 20 години културизъм. От 2003 г. насам се впуска и във водите на политиката и два пъти печели поста губернатор на Калифорния.

Бил Брадли

Шампион в НБА и член в Залата на славата на баскетбола, Бил Брадли печели медал на Олимпийските игри в Токио през 1964 г. В продължение на 18 години представлява Ню Джърси в Сената на САЩ от Демократическата партия.

Ромарио

Избран за „най-добър играч“ на Световното първенство през 1994 г., Ромарио е един от най-резултатните нападатели в историята на футбола. От 2015 до 2025 г. е представлявал щата Рио де Жанейро във Федералния сенат на Бразилия.

Марат Сафин

От 2011 до 2017 г. Марат Сафин е депутат в Държавната дума, долната камара на руския парламент. Бившият номер едно в световния тенис печелил US Open през 2000 г. и Australian Open през 2005 г.

Бернар Лапорт

Първо като играч по ръгби, а след това като селекционер на френския национален отбор, Бернар Лапорт е назначен за държавен секретар по спорта при президентството на Никола Саркози. Заема тази длъжност до 2009 г., след което се посвещава на дейността на спортен мениджър.

Давид Дуйе

Олимпийски шампион по джудо през 1996 г., Давид Дуйе е министър на спорта във Франция от 2011 до 2012 г. Много са френските спортисти, които, подобно на него, са част от правителството. Сред тях са фигуристът Ален Калмат, спринтьорът Роджър Бамбук, лекоатлетът Ги Дрю и състезателката по фехтовка Лаура Флесел.

Виталий Кличко

Виталий Кличко, бивш световен шампион в тежка категория, е кмет на Киев от 2014 г. Година преди това е сред лидерите на проевропейските протести в Украйна.

Валентина Везали

След като печели 9 олимпийски медала, от които шест златни, италианската фехтовачка е избрана за член на Камарата на депутатите от партията Scelta Civica на Марио Монти, а през 2021 г. става държавен подсекретар към председателството на Съвета на министрите, отговарящ за спорта, в правителството на Марио Драги.

Джани Ривера

След футболната си кариера той има дълга политическа: депутат от 1987 до 2001 г. в четири мандата; секретар на Камарата на депутатите между 1995 и 1996 г.; държавен подсекретар в Министерството на отбраната от 1996 до 2001 г.; член на Европейския парламент от 2005 до 2009 г.

Хосефа Идем

Най-известната състезателка по кану в Италия е депутат, а от 28 април 2013 г. до 24 юни 2013 г. и министър по въпросите на равните възможности, спорта и младежката политика в правителството на Енрико Лета.

Дамиано Томази

Бившият полузащитник на „Рома“ е кмет на Верона.

profit.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google