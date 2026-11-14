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Над 200 състезатели на международен танцов турнир в Русе

  • 14 ное 2026 | 19:58
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Над 200 състезатели на международен танцов турнир в Русе

Над 200 състезатели от различни държави участват в международния турнир по спортни танци WDSF Rousse Open 2026 днес и утре в „Арена Русе“ в крайдунавския град. Сред участниците има танцови двойки от световния елит, включително състезатели от първите 20 в световната ранглиста на Световната федерация по спортни танци (WDSF), информират организаторите от русенския клуб „Настроение“.

Домакините са представени в надпреварата от двойката Илия Добрев и Елисавета Басюк, които заемат 17-о място в света при стандартните танци и са сред водещите представители на България на международната сцена.

Международната съдийска колегия включва специалисти от Нидерландия, Азербайджан, Италия, Румъния, Сърбия, България, Молдова, Северна Македония, Хърватия и Черна гора, като в рамките на турнира е предвиден и специализиран семинар за българските съдии.

WDSF Rousse Open 2026 се организира със съдействието на Община Русе, Международния младежки център и Българската федерация по спортни танци. Събитието се провежда под егидата на кмета Пенчо Милков и е посветено на паметта на Иван Деспотов – основател на русенския клуб и на турнира.

В програмата са включени състезанията WDSF Open Latin American, WDSF International Open Standard и открит национален турнир. Надпреварата е за Купата на кмета на Русе, включена е в официалните календари на Българската и Световната федерация по спортни танци и носи точки за международната ранглиста.

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