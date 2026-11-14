FURIA помете Falcons и се класира за финала на BLAST Rivals в Хонконг

Отборът на FURIA победи Falcons с 2:0 (16-14, 13-5) и ще играе финал срещу FURIA на турнира по CS2 - BLAST Rivals 2026 Season 2, който ще започне утре от 10:00 ч.
Така бразилците сложиха край на серията си от четири поредни загуби срещу този съперник и ще имат възможност да защитят трофея си от миналата година.
След оспорваната първа карта - Ancient, която бе решена в продълженията, бразилците доминираха на Dust2 и затвориха серията убедително.
Големият герой за FURIA беше Кайке "KSCERATO" Серато с 47 елиминации и рейтинг от 1.69.
Снимка: BLAST PremierДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google