FURIA помете Falcons и се класира за финала на BLAST Rivals в Хонконг

Отборът на FURIA победи Falcons с 2:0 (16-14, 13-5) и ще играе финал срещу FURIA на турнира по CS2 - BLAST Rivals 2026 Season 2, който ще започне утре от 10:00 ч.

Your second Grand Finalist in Hong Kong, @FURIA 🇧🇷 #BLASTPremier https://t.co/wqjDxqOKuJ — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) November 14, 2026

Така бразилците сложиха край на серията си от четири поредни загуби срещу този съперник и ще имат възможност да защитят трофея си от миналата година.

Reação do round que classificou a Pantera pra Grande Final da #BLASTPremier Rivals! AQUI É #FURIACS! VAMOOOOO! https://t.co/WPZxvDMJdr — FURIA (@FURIA) November 14, 2026

След оспорваната първа карта - Ancient, която бе решена в продълженията, бразилците доминираха на Dust2 и затвориха серията убедително.

O QUE TÁ JOGANDO KSCERATO #FURIACS #BLASTPremier https://t.co/clawX4CJlr — FURIA (@FURIA) November 14, 2026

Големият герой за FURIA беше Кайке "KSCERATO" Серато с 47 елиминации и рейтинг от 1.69.

Снимка: BLAST Premier

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