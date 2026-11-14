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FURIA помете Falcons и се класира за финала на BLAST Rivals в Хонконг

  • 14 ное 2026 | 18:09
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FURIA помете Falcons и се класира за финала на BLAST Rivals в Хонконг

Отборът на FURIA победи Falcons с 2:0 (16-14, 13-5) и ще играе финал срещу FURIA на турнира по CS2 - BLAST Rivals 2026 Season 2, който ще започне утре от 10:00 ч.

Така бразилците сложиха край на серията си от четири поредни загуби срещу този съперник и ще имат възможност да защитят трофея си от миналата година.

След оспорваната първа карта - Ancient, която бе решена в продълженията, бразилците доминираха на Dust2 и затвориха серията убедително.

Големият герой за FURIA беше Кайке "KSCERATO" Серато с 47 елиминации и рейтинг от 1.69.

Снимка: BLAST Premier

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