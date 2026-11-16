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Свитолина след загубения финал: Дъщеря ми сигурно ще ме попита защо не спечелих

  • 16 ное 2026 | 04:33
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Свитолина след загубения финал: Дъщеря ми сигурно ще ме попита защо не спечелих

Украинската тенисистка Елина Свитолина призна, че изобщо не е очаквала да достигне до финала на заключителния турнир на WTA в Индиън Уелс. 32-годишната състезателка отстъпи пред Мира Андреева с 5:7, 3:6, но въпреки разочарованието остана доволна от представянето си и отправи емоционално послание към своята дъщеря и всички жени, които съчетават майчинството с професионалната кариера.

„Това беше страхотна седмица за мен. Честно казано, след първия мач дори не очаквах, че ще играя на финала. Много се радвам, че получих тази възможност. За съжаление, нещата не се развиха в моя полза, но дадох всичко от себе си“, заяви Свитолина по време на церемонията по награждаването.

Украинката започна турнира именно със загуба от Андреева в груповата фаза, при това с категоричното 4:6, 0:6. Впоследствие обаче успя да постигне три поредни победи и да си осигури място в решителния двубой.

Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет
Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет

„Искам да благодаря на всички за подкрепата през тази седмица. Зад всичко това стои много работа. Това беше последният ми мач за сезона и той ме мотивира да се подготвя още по-добре, за да бъда по-силна през следващата година“, добави тя.

Най-емоционалният момент от изказването ѝ настъпи, когато беше попитана какво би казала на четиригодишната си дъщеря Скай, както и на останалите майки, които се стремят да съчетават отглеждането на дете с професионалните си амбиции.

„Предполагам, че тя още не спи и ще ме попита защо днес не съм спечелила“, отговори с усмивка Свитолина.

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„Но съм много щастлива, че отново съм в толкова добра форма и успях да се завърна след бременността. Надявам се моята история да вдъхнови жени и спортистки по целия свят и да им помогне да повярват, че всичко е възможно“, продължи украинката.

В края на речта си тя отправи специални благодарности и към своите сънародници.

„Искам да благодаря на хората в Украйна за подкрепата и за това, че извървяват този път заедно с мен. Слава на Украйна!“, завърши Свитолина.

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