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Олимпиакос регистрира загуба, каквато не помни от близо 23 години

  • 15 ное 2026 | 22:10
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Олимпиакос регистрира загуба, каквато не помни от близо 23 години

Арис сътвори истинска сензация в гръцкото първенство. След като наскоро отбеляза 100 точки срещу Панатинайкос, отборът от Солун стори същото и срещу другия гранд – Олимпиакос. С този успех „жълто-черните“ написаха история, нанасяйки на гранда от Пирея първо поражение с разлика от 20 и повече точки в елита (извън дербитата срещу Панатинайкос) от почти 23 години насам.

За последен път „червено-белите“ бяха отстъпвали с подобен пасив срещу съперник, различен от вечния им враг, на 1 февруари 2004 година. Тогава Олимпиакос претърпя тежко поражение от Паниониос със 78:99 в залата в Неа Смирна.

Арис разгроми Олимпиакос въпреки 29 точки на Фурние
Арис разгроми Олимпиакос въпреки 29 точки на Фурние

От онзи двубой до историческия разгром в залата „Александрио“ са изминали точно 8 323 дни, равняващи се на 22 години, 9 месеца и 14 дни.

През същия този сезон 2003/04 Олимпиакос претърпя и друга тежка загуба от Арис в „Александрио“ – с 68:87 (19 точки разлика).

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Последното двуцифрено поражение на тима от Пирея в първенството от отбор извън Панатинайкос пък датираше от сезон 2007/08, когато отстъпи на Маруси с 75:86 в четвъртия полуфинален плейоф, а по-рано през същата кампания загуби и от Паниониос със 72:84 (12 точки пасив).

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