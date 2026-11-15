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Реал Мадрид прекати наема на испански център и го върна в състава си

  • 15 ное 2026 | 16:01
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Реал Мадрид прекати наема на испански център и го върна в състава си

Реал Мадрид върна предсрочно Ели Ндиайе от Ховентут Бадалона. Двата клуба са постигнали споразумение за прекратяване на наема на 22-годишния баскетболист, съобщиха официално мадридчани в неделя.

Завръщането му идва на фона на кадрови проблеми в подкошието на Реал. Микаел Янтунен, Габриел Дек и Усман Гаруба са извън игра, а Чума Океке също имаше физически проблеми. Отсъствията ограничиха възможностите за ротация и направиха нуждата от допълнителни опции в състава още по-осезаема.

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Ндиайе се присъедини към Реал през 2021 година и остана в клуба до краткия си престой в NBA G League през миналия сезон. Това лято той се завърна в Мадрид и подписа нов двугодишен договор, който го обвързва с клуба до 2028 година.

През септември обаче Реал го преотстъпи на Ховентут за сезон 2026/27. Само два месеца по-късно наемът приключва предсрочно и Ндиайе отново ще бъде на разположение на „белите“.

Мадридчани се надяват завръщането му да разшири възможностите под коша в натоварения календар. До момента Реал има седем победи и четири загуби в Евролигата.

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