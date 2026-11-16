Хърватия отново надви Чехия и я изпрати в Лига „B“

Националният отбор на Хърватия записа домакински успех с 2:1 над Чехия в двубой от последния шести кръг на група „А3“ в Лигата на нациите. Единствената друга победа на „шахматистите“ в тазгодишното издание на турнира беше именно срещу този съперник със същия резултат в Прага.
Сега хърватите взеха аванс още във втората минута, когато те развиха отлична атака, в чийто край Иван Перишич беше точен след асистенция на Дион Бельо. Мачът продължи с доминация именно на домакините, но въпреки това чехите успяха да изравнят в 84-тата минута. Тогава Адам Хложек се разписа силен шут, който рикошира в гърба на Йосип Станишич. Три минути по-късно обаче Ловро Маер получи топката от Лука Вушкович и с хубав шут я прати в мрежата за победното попадение в полза на „ватрените“.
Така Хърватия завърши на третото място в групата със своите 6 точки, като ще участва в плейоф за оставане в първата дивизия на турнира. Чехия пък приключи на последната четвърта позиция без актив и стана първият сигурен изпадащ отбор в Лига „В“. От друга страна, от групата успяха да излязат лидерът Англия и финиширалият като втори Испания, които с по 15 точки продължават към елиминациите на турнира.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago