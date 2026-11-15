Везенков и Олимпиакос с тежко изпитание в Атина

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват на Арис в Солун в двубой от седмия кръг на гръцкото първенство. Срещата ще се играе в зала „Александрио“ и започва днес в 17:30 часа.

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Тимът от Пирея влиза в мача с шест победи от шест срещи, а домакините са с баланс 5-1. Везенков е водещият реализатор на Олимпиакос в шампионата със средно 16,3 точки, към които добавя и 5 борби на двубой.

В предишния кръг „червено-белите“ измъкнаха трудна победа над Маруси с 83:81 след решаващ кош на Тайсън Уорд три секунди преди края. Сега Везенков и съотборниците му ще опитат да запазят безгрешния си ход срещу един от най-добре стартиралите отбори в първенството.

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Снимки: Imago