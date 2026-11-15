Алберт Попов след Леви: Изключително съм доволен

Асът ни в алпийските ски Алберт Попов откри сезона в Световната купа с рекордното за него 10-то място на слалома в Леви (Финландия). Националът ни бе 18-ти след първия манш, но във втория даде пето време, което го изкачи доста нагоре в класирането. Попов даде най-доброто време от всички във втория манш в най-стръмната част от пистата "Леви Блек".

Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

Ето и първите думи на Аби след този успешен старт: „Първият старт за сезона е вече факт. Аз записах десето място днес в Леви, което е най-доброто мое класиране тук. За толкова равнинни участъци съм изключително доволен от карането си. В стръмното успях да развия потенциала си и съм страшно доволен от новия материал, от екипа и всичко, как функционира. Убеден съм, че предстоят много хубави неща занапред. Стискайте палци – ще се видим в Гургъл след седмица“.

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