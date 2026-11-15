Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Алберт Попов след Леви: Изключително съм доволен

  • 15 ное 2026 | 15:58
  • 957
  • 0

Асът ни в алпийските ски Алберт Попов откри сезона в Световната купа с рекордното за него 10-то място на слалома в Леви (Финландия). Националът ни бе 18-ти след първия манш, но във втория даде пето време, което го изкачи доста нагоре в класирането. Попов даде най-доброто време от всички във втория манш в най-стръмната част от пистата "Леви Блек".

Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви
Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

Ето и първите думи на Аби след този успешен старт: „Първият старт за сезона е вече факт. Аз записах десето място днес в Леви, което е най-доброто мое класиране тук. За толкова равнинни участъци съм изключително доволен от карането си. В стръмното успях да развия потенциала си и съм страшно доволен от новия материал, от екипа и всичко, как функционира. Убеден съм, че предстоят много хубави неща занапред. Стискайте палци – ще се видим в Гургъл след седмица“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Защо е толкова тягостно възстановяването на Линдзи Вон

Защо е толкова тягостно възстановяването на Линдзи Вон

  • 15 ное 2026 | 16:35
  • 510
  • 0
Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

  • 15 ное 2026 | 14:57
  • 4174
  • 0
Алберт Попов с 18-о време след първия манш на слалома за Световната купа в Леви

Алберт Попов с 18-о време след първия манш на слалома за Световната купа в Леви

  • 15 ное 2026 | 12:58
  • 982
  • 1
Джейми Бен достигна котата от 1000 точки в НХЛ

Джейми Бен достигна котата от 1000 точки в НХЛ

  • 15 ное 2026 | 12:55
  • 508
  • 0
Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

Микаела Шифрин: Джокович е най-добрият тенисист, но Федерер е най-великият спортист

  • 15 ное 2026 | 06:46
  • 1689
  • 0
Почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски

Почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски

  • 14 ное 2026 | 21:29
  • 3536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Вихрен, греда за гостите

Берое 0:3 Вихрен, греда за гостите

  • 15 ное 2026 | 16:47
  • 5898
  • 16
Рибарски и Велков говорят пред медиите в Талин - очаквайте на живо!

Рибарски и Велков говорят пред медиите в Талин - очаквайте на живо!

  • 15 ное 2026 | 16:48
  • 680
  • 2
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 22938
  • 66
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 13284
  • 38
Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

  • 15 ное 2026 | 16:50
  • 16778
  • 8
Играят се ранните мачове от Лигата на нациите, падна и първият гол за деня

Играят се ранните мачове от Лигата на нациите, падна и първият гол за деня

  • 15 ное 2026 | 16:02
  • 14715
  • 0