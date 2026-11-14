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Почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски

  • 14 ное 2026 | 21:29
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Почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски

След преживяна наскоро автомобилна катастрофа и кратък престой в болница и след много съпътстващи заболявания, днес на 72-годишна възраст почина бившият треньор по биатлон и преподавател в НСА Георги Палакарски, съобщиха от Българска федерация по биатлон. Той остави трайна и ярка следа в развитието на биатлона в България. 

Старши треньор на националните олимпийци на Игрите в Калгари 1988 г, след това наставник в Словения, дългогодишен преподавател в катедра „Снежни спортове“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София и дългогодишен управител на Планинската учебно-спортна база в Боровец. 

"Българската федерация по биатлон изказва искрени съболезнования към семейството и близките на Георги Палакарски. Поклон пред светлата му памет!", написаха от федерацията.

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