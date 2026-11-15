Алберт Попов с отлично класиране в първия слалом в Леви

Алберт Попов завърши на престижното 10-о място първия слалом за новия сезон от Световната купа по ски алпийски дисциплини във финландския зимен център Леви. Българинът остана на 1.51 секунди от победителя в състезанието и олимпийски шампион Лукас Бротен, който спечели с общо време 1:48.04 минути, като той беше номер 1 и след първия манш.

Втори остана французинът Клеман Ноел с 0.56 секунди изоставане, а Лоик Меяр допълни подиума с 0.73 пасив спряно норвежеца с бразилски корени.

Lucas Pinheiro Braathen on Levin miesten pujottelun valtias! 🏔️ 🤴 Miesten pujottelun top 3 🥇 Lucas Pinheiro Braathen 🥈 Clement Noel 🥉 Loic Meillard #ViaplayTalvi https://t.co/wSVW7jHbvi — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) November 15, 2026

Вторият манш се оказа по-успешният за Алберт, който беше с 20-и стартов номер и завърши на 18-а позиция в първото си спускане. Във второто обаче той сякаш се справи много по-добре от голяма чат от конкурентите си в първите два сектора на пистата, където и видимостта беше силно ограничена от мъгла. В трети сектор той даде най-доброто време изобщо от всички спуснали се във втория манш, като именно там той натрупа достатъчен аванс, за да си осигури мястото в топ 10.



Това е най-доброто класиране на Попов в кариерата му в Леви, където пистата определено не е от любимите му.

Фабиан Шварц завърши четвърти, а след него се наредиха още Алекс Винацер, Пако Расат, Атле Лие Макграт, Едуард Халберг и Самуел Колега.

Бротен за втора поредна година печели слалома в Леви, като миналата му победа беше особено емоцинална, защото беше първата под флага на Бразилия. Тогава Клеман Ноел също завърши на втора позиция, както беше и днес. Бротен е първият изобщо в историята на алпийските ски, който два поредни сезона триумфира във финландския зимен център.

Носителят на кристалния глобус в слалома за миналата кампания Макграт не се представи по най-добрия начин с леко невзрачното за него седмо място, но целият норвежки отбор изпитваше трудности на тасето в Леви. Именно тази нация спечели най-много точки в най-техничната дисциплина - 1953 - през миналия сезон.

От 2006/07 насам това беше 14-тото мъжко издание на старта в Леви, като той не фигурираше в календара от 2020-а до 2023-та.

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