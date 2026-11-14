Коледен елен за рождения ден

Германката Ема Айхер, която се състезава успешно в няколко дисциплини на алпийските ски, спечели първата си победа за Световната купа в слалома в събота в Леви, Финландия. Тя се възползва от доброволното отсъствие на Микаела Шифрин и даде първата сериозна заявка в битката за Малкия кристален глобус в дисциплината.

Фурор на Айхер в първия слалом за сезона

Ден след 23-тия си рожден ден Айхер стана първата скиорка от 12 години насам, различна от Шифрин или Петра Влъхова, която печели състезанието в Леви. След като си осигури преднина от 0,36 секунди в първия манш, Айхер демонстрира характерното си хладнокръвие, справи се с напрежението и триумфира пред Лара Колтури и Катарина Трупе.

„Определено е хубав подарък за рождения ден“, заяви скромната Айхер, чиито предишни пет победи за Световната купа бяха постигнати в скоростните дисциплини. „Успях да направя два стабилни манша без големи грешки. Може би имаше някои участъци, в които можех да се справя по-добре.“

Emma Aicher presented with a deer on the podium after winning round two of the Women’s Slalom World Cup 🦌🤣 https://t.co/ieYQWCgif9 — TNT Sports (@tntsports) November 14, 2026

Всъщност те не бяха много. Стартирала с №1, Айхер направи изключително чисто първо спускане, чието време никоя от съперничките ѝ не успя да подобри. Тя не се притесни и от факта, че трябваше да стартира последна във втория манш.

„Честно казано, беше доста приятно да съм последна“, сподели германката. „Беше тихо и спокойно. Всички искаме да бъдем на върха и да стартираме последни, така че това е част от състезанието.“

Айхер направи още едно плавно и уверено спускане, за да спечели победата, а заедно с нея и традиционната награда в Леви – северен елен. Така тя стана поредната състезателка, която попречи на Колтури да постигне първата си победа за Световната купа. 19-годишната състезателка с италианско-албански произход записа деветия си подиум за Световната купа и завърши втора за втори пореден старт от началото на сезона, след като преди това се качи на почетната стълбичка в гигантския слалом в Зьолден.

Birthday yesterday, win today! 🎉 Emma Aicher celebrates a historic maiden victory at the World Cup 👑 https://t.co/wyTO8F0hoF — TNT Sports (@tntsports) November 14, 2026

Със стартов №2 в първия манш Колтури кара агресивно, но не толкова плавно, колкото Айхер. Въпреки това тя завърши убедително на второ място след първото спускане, а във втория манш временно поведе в класирането, когато оставаше само една състезателка. В крайна сметка обаче отново остана на крачка от победата.

„Това е доста добро начало, така че определено съм доволна“, заяви Колтури. „Знам, че мога да натисна много повече, но и така е добре. Все пак това е едва първото състезание по слалом за сезона.“

Вместо да изрази разочарование, че отново е била толкова близо до първия си успех, Колтури засипа с похвали състезателката, която я победи.

A birthday present to remember 🎁 Emma Aicher cannot contain her joy after taking the title in Levi! 👸 https://t.co/0BuFoqoqyg — TNT Sports (@tntsports) November 14, 2026

„Тя е невероятно момиче. Прекарвам доста време с нея“, каза Колтури за Айхер. „Не знам как успява да се справя с четири дисциплини и да бъде толкова добра във всяка една от тях. Наистина е невероятно как може да бъде сред най-добрите в четири различни дисциплини.“

Докато Колтури и Айхер трупат подиуми още на млада възраст, 30-годишната Катарина Трупе имаше само шест индивидуални класирания в челната тройка преди съботното състезание. Първото от тях беше именно в Леви през 2019 година. Впечатляващият ѝ втори манш обаче, в който тя даде най-добро време с повече от три десети от секундата преднина пред останалите, я изстреля от петото място след първото спускане до подиума.

„Наистина съм много щастлива, седем години след първото ми качване на подиума“, заяви Трупе.

На въпрос какво е довело до толкова силното ѝ представяне във втория манш, австрийката отговори:

„На старта си казах: „Хайде, давай! Няма какво да губиш, това е първото състезание.“

Извън битката за подиума също не липсваха интересни моменти.

В първото си състезание по слалом за Световната купа от януари 2024 година насам, след продължителна борба с контузии, шесткратната победителка в Леви Петра Влъхова направи две отлични преминавания през горните части на трасето, но изпита затруднения по стръмния участък и в двата манша. В крайна сметка словачката завърши на 16-о място.

Това все пак беше по-добър резултат от този на победителката от Зьолден Пола Молцан. След като постигна първата си победа за Световната купа, американката пристигна в Леви с голяма увереност, но малко след първата междинна контрола в първия манш загуби контрол при преминаването през неравност, излетя във въздуха и напусна трасето, с което отпадна от състезанието.

За по-малко известните състезателки обаче имаше и добри новини.

Австралийката Мадисън Хофман, чието единствено предишно класиране в зоната на точките за Световната купа беше 25-ото място в Леви преди три години, постигна забележителен резултат, като завърши осма, въпреки че стартира с №57. Непосредствено пред нея французойките Марион Шеврие и Мари Ламюр също записаха най-добрите резултати в кариерите си, завършвайки съответно шеста и седма.

Сред по-утвърдените състезателки, които се класираха пред тази изненадваща тройка, беше и Зринка Лютич. Носителката на Малкия кристален глобус в слалома за 2025 година, която през миналия сезон се срина до 23-то място в класирането за дисциплината, завърши четвърта. Това беше знак, че хърватката може би отново се доближава до най-добрата си форма.

Сега обаче Лютич и всички останали трябва да преследват Айхер.

Още в началото на сезона изглеждаше, че германката има напълно реални шансове да се бори за Големия кристален глобус в генералното класиране за Световната купа. Сега към тези амбиции се добавя и възможността да спечели Малкия кристален глобус в слалома. Очаква се битката за отличието да бъде изключително интересна, особено след като защитаващата титлата си Микаела Шифрин е решила да съсредоточи усилията си предимно върху други дисциплини.

Следващият слалом е още идната събота в Гюргъл, Австрия, така че няма да се наложи да чакаме дълго за продължението на тази интригуваща битка.

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