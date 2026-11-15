Джейми Бен достигна котата от 1000 точки в НХЛ

Джейми Бен вкара единия от головете за победата на Далас Старс с 2:0 над Бъфало Сейбърс в поредна среща от програмата на редовния сезон в Националната хокейна лига. С това достигна котата от 1000 точки в кариерата си, като стана 12-ият действащ играч с подобно постижение.

Бен откри резултата в края на втората третина, а в последната минута на срещата Уайът Джонстън оформи крайния резултат. Вратарят Джейк Отингер направи 22 спасявания и постигна четвъртата си "суха" мрежа през сезона, което е и най-доброто постижение в лигата.

В друг мач от тази нощ шампионът Каролина Хърикейнс победи с 5:1 гостуващия Сиатъл Кракън. Двубоят, който се игра в Хелзинки, премина изцяло под доминацията на символичните домакини. Те водеха с 2:0 още в първата третина и не оставиха шансове на съперника си да мисли за обрат. Марк Янковски и Андрей Свечников реализираха по два гола за "ураганите", а веднъж точен бе Джаксън Блейк, който бе и човекът, който откри резултата в 12-ата минута.

За Сиатъл почетното попадение бе дело на Мати Бениърс, като то падна във втората третина, когато авансът на Каролина вече бе три гола.

В един от най-очакваните мачове за вечерта Минесота Уайлд се наложи като гост на Бостън Брюинс с 6:2 и запази първото си място в Централната дивизия.

Райън Хартман, Куин Хюз и Блейк Коулман дадоха преднина от три гола на Минесота до втората минута на втората третина. До средата на периода двата отбора си размениха по един гол чрез Фрейзър Минтен за домакините и отново Хартман за гостите.

Давид Пастърняк намали за втори път пасива на "мечоците" до два гола пет минути след старта на последната част, но с два гола на Данила Юров Минесота си подпечата победата. За "дивите" това бе 11-и пореден мач с поне една спечелена точка.

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