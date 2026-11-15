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Алберт Попов с 18-о време след първия манш на слалома за Световната купа в Леви

  • 15 ное 2026 | 12:58
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Алберт Попов с 18-о време след първия манш на слалома за Световната купа в Леви

Алберт Попов записа 18-о време в първия манш в Леви от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Другият българин на старта Калин Златков пък се класира на 61-ва позиция.

С 20-и номер на старта Попов показа много енергично каране, особено в по-стръмната средна част на пистата. В крайна сметка обаче той изгуби около седем десети в равнинния финален сектор, което го остави на 1.62 секунди от първото място. 

Златков караше по-предпазливо, с целта да завърши и да запише класиране и това го остави на 3.55 секунди от върха.

Най-добро време в първия манш постигна бразилецът Лукас Пинейро Бротен, който финишира за 52.69 секунди. Той даде и най-добрия резултат във всички четири сектора на пистата.

Втори на 0.65 секунди е французинът Клеман Ноел, а на трето място на 0.84 секунди е австриецът Йошуа Щурм, който стартира чак с 27-ми номер. Другата голяма изненада в челото бе представянето на шведа Уилям Хансон, който с 47-ми стартов номер даде пето време на 0.91 секунди от лидера. Неговият сънародник Густав Уистинг пък се нареди 14-и с 82-ри номер на старта.

Малко по-късно този следобед е вторият манш на състезанието.

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