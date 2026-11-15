Сабаленка се извини за обидите по време на мача със Свитолина

Арина Сабаленка се извини и отрече твърденията, че е обидила своята съперничка Елина Свитолина, след като в социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как беларускинята използва нецензурни думи по време на загубата си от украинката на Финалите на WTA.
В събота в социалните мрежи беше публикуван видеозапис, на който се вижда как втората в световната ранглиста Сабаленка гневно жестикулира и ругае на руски език по време на поражението си от Свитолина с 3:6, 6:3, 1:6. Някои коментатори изтълкуваха думите на беларускинята като обида към Свитолина или към украинците като цяло.
По-късно Сабаленка написа в социалните мрежи, че „коментарът ми не беше насочен към Елина“, като обясни, че е изпуснала нервите си заради поведението на част от зрителите.
„Бях разочарована от малка група зрители, които агресивно приветстваха грешките ми, и в този момент реагирах емоционално“, написа 28-годишната тенисистка. „Въпреки това трябваше да се справя с разочарованието си по различен начин и се извинявам на всеки, когото съм обидила.“
Сабаленка заяви, че Свитолина е изиграла страхотен мач, като добави, че ѝ пожелава „всичко най-добро до края на турнира“. Украинските тенисистки отдавна спазват политика да не се ръкуват със състезателки от Русия и Беларус заради продължаващото нахлуване в тяхната страна. Те също така отказват да позират за традиционните общи снимки със своите съпернички преди началото на мачовете.
Свитолина, която заяви, че е видяла разпространените в социалните мрежи видеозаписи с избухването на Сабаленка, изрази надежда, че двубоите между двете ще преминават в атмосфера на взаимно уважение.
В отговор на изявлението на Сабаленка украинката коментира в събота:
„Както виждаме, тук има много, много украинци, много украински знамена и, разбира се, те искат да спечеля точно този мач. Играли сме много пъти с Арина. Тя има своите фенове, аз имам моите. Просто се надявам мачовете помежду ни да преминават с уважение. Понякога в някои от срещите, които сме играли, е имало и не особено приятни коментари по мой адрес във връзка с войната. Така стоят нещата в социалните мрежи. Понякога думите и ситуациите се представят по малко по-различен начин.“
Свитолина ще се изправи срещу Мира Андреева във финала на заключителния турнир на WTA, след като разгроми Линда Носкова на полуфиналите. Украинката демонстрира хладнокръвие и агресивна игра при убедителната си победа с 6:2, 6:1 срещу шампионката от „Уимбълдън“ Носкова само за 64 минути.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google