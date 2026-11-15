Сабаленка се извини за обидите по време на мача със Свитолина

Арина Сабаленка се извини и отрече твърденията, че е обидила своята съперничка Елина Свитолина, след като в социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как беларускинята използва нецензурни думи по време на загубата си от украинката на Финалите на WTA.

В събота в социалните мрежи беше публикуван видеозапис, на който се вижда как втората в световната ранглиста Сабаленка гневно жестикулира и ругае на руски език по време на поражението си от Свитолина с 3:6, 6:3, 1:6. Някои коментатори изтълкуваха думите на беларускинята като обида към Свитолина или към украинците като цяло.

По-късно Сабаленка написа в социалните мрежи, че „коментарът ми не беше насочен към Елина“, като обясни, че е изпуснала нервите си заради поведението на част от зрителите.

„Бях разочарована от малка група зрители, които агресивно приветстваха грешките ми, и в този момент реагирах емоционално“, написа 28-годишната тенисистка. „Въпреки това трябваше да се справя с разочарованието си по различен начин и се извинявам на всеки, когото съм обидила.“

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Сабаленка заяви, че Свитолина е изиграла страхотен мач, като добави, че ѝ пожелава „всичко най-добро до края на турнира“. Украинските тенисистки отдавна спазват политика да не се ръкуват със състезателки от Русия и Беларус заради продължаващото нахлуване в тяхната страна. Те също така отказват да позират за традиционните общи снимки със своите съпернички преди началото на мачовете.

Свитолина, която заяви, че е видяла разпространените в социалните мрежи видеозаписи с избухването на Сабаленка, изрази надежда, че двубоите между двете ще преминават в атмосфера на взаимно уважение.

В отговор на изявлението на Сабаленка украинката коментира в събота:

Absolutely unacceptable behaviour by Belarusian tennis player Aryna Sabalenka! Aryna has failed to condemn the aggressive war against Ukraine, the mass repression of Belarusians, has not spoken out in support of the release of political prisoners, not even women, and now she is insulting Ukrainians @ElinaSvitolina, against whom a war of annihilation is being waged. She should be banned from all WTA-sanctioned tournaments @WTA. This is the only proportionate response to such behaviour. She is a disgrace to the Belarusian people. — Pavel Latushka (@PavelLatushka) November 14, 2026

„Както виждаме, тук има много, много украинци, много украински знамена и, разбира се, те искат да спечеля точно този мач. Играли сме много пъти с Арина. Тя има своите фенове, аз имам моите. Просто се надявам мачовете помежду ни да преминават с уважение. Понякога в някои от срещите, които сме играли, е имало и не особено приятни коментари по мой адрес във връзка с войната. Така стоят нещата в социалните мрежи. Понякога думите и ситуациите се представят по малко по-различен начин.“

Свитолина ще се изправи срещу Мира Андреева във финала на заключителния турнир на WTA, след като разгроми Линда Носкова на полуфиналите. Украинката демонстрира хладнокръвие и агресивна игра при убедителната си победа с 6:2, 6:1 срещу шампионката от „Уимбълдън“ Носкова само за 64 минути.

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