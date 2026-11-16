Исландия отново се разправи с Люксембург и спечели нашата група

Националният отбор на Исландия записа втората си победа с 3:0 над Люксембург, като този път го направи в ролята на домакин в последния си мач от група “C4” на Лигата на нациите, от която беше част и България.

Резултатът закономерно отразява превъзходството на островитяните през почти целия мач, като те отправиха цели 25 удара срещу едва четири на техния опонент. Исландците взеха аванс в 25-ата минута. Тогава капитанът Ори Оскарсон разтресе напречната греда с далечния си шут, след което Бриньолфур Вилумсон дотича и добута топката във вратата с добавката си с глава. В 37-ата минута Андри Гудьонсен, който преди три дни наказа България с хеттрик, удвои аванса на своя тим от дузпа, свирена за игра с ръка на Флориан Бонер. Крайното 3:0 беше оформено в 50-ата минута от Микаел Елертсон, който беше точен с удар по земя след асистенция на Оскарсон. Това също така беше последен мач за 37-годишния полузащитник Арон Гунарсон с екипа на исландците, като с днешната му поява като резерва той изигра 113-ия си двубой за тима, изравнявайки върховото постижение на Биркир Бярнасон.

Aron Gunnarsson makes his 113th and final appearance for Iceland. He equals Birkir Bjarnason's tally to become his country's most-capped player. #ISLLUX https://t.co/zvNLZpJiZF — Football24/7 (@foet247europa) November 16, 2026

Така непобедената Исландия завърши на първо място в групата с актив от 14 точки и си осигури директна промоция за Лига “В”. Люксембург остана на последната четвърта позиция с едва 3 пункта след петата си поредна загуба. Естония (12 т.) отива на бараж за изкачване благодарение на второто си място, а България (4 т.) приключи на третата позиция.

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