Литва завърши с успех кампанията си

Литва завърши успешно кампанията си в Лигата на нациите и спечели с 2:1 у дома срещу аутсайдера Лихтенщайн в двубой от група 2 на Лига „D”. Мачът не бе важен за крайното класиране, след като още преди него бе ясно, че Азербайджан печели първото място, а литовците са втори. Лихтенщайн пък остава последен, но поне успя да отбележи първия си гол в турнира.

В крайна сметка и трите отбора от групата ще играят в Лига C през следващото издание на Лигата на нациите заради предстоящата промяна във формата на надпреварата, в който вече ще има само три Лиги.

Литва започна по-добре двубоя и можеше да открие чрез Манфредас Рузгис, който нацели напречната греда след удар с глава. Непосредствено след това в 16-ата минута Артур Долзников отправи опасен прехвърлящ удар, за да може Елигиус Янкаускас да чукне с гърди в опразнената врата и да отбележи първия си гол за националния отбор – 1:0 за Литва.

Домакините удвоиха преднината на Литва в 50-ата минута. Ливио Майер беше санкциониран за игра с ръка при неудобно центриране в наказателното поле и – след продължителна проверка чрез ВАР. Рузгис пък бе безупречен от дузпата и направи 2:0. Девет минути по-късно все пак Лихтенщайн върна едно попадение и вкара първият си гол в кампанията, след като пряк свободен удар на Арон Селе прелетя през купа от играчи и се заби в мрежата на домакините за 2:1. Литва обаче все пак удържа аванса си и се поздрави с победата.

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