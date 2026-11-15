Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

Сирил Ган премина през изключително тежки начални моменти, но показа характер в заключителните рундове и защити шампионския си пояс в тежка категория срещу Джош Хокит в главния двубой на галавечерта UFC 334.

Двубоят се разви далеч от леко за шампиона, който трябваше да отбива агресивни и нестандартни атаки от страна на Хокит. Способността на французина да понесе непрестанния натиск и да пласира ключови удари в късната фаза на сблъсъка му донесе предимство в съдийските карти. И тримата арбитри отсъдиха 48-47 в полза на Ган, който запази статута си на неоспорим крал при най-тежките.

„Той не ме изненада“, сподели Ган след триумфа. „Хората по цял свят го подценяваха, но не и аз. Беше адски труден двубой. Продължих напред, защото съм силен. Останах пределно концентриран и не спрях да вървя напред. Този тип е истински звяр и се справи страхотно.“

Въпреки поражението Хокит демонстрира несломим дух и след като стисна ръката на шампиона, заяви: „Ще се радвам на страданието си. Страданието изгражда издръжливост, издръжливостта гради характер, а характерът ражда надежда. Може да ме удряте, докато съм на земята, но аз ще ви счупя шибания крак.“

Срещата започна експлозивно, след като Хокит веднага се хвърли за събаряне и свали Ган на пода, но шампионът бързо успя да се изправи. Претендентът продължи да настъпва с мощни попадения, като паралелно с това изрази претенции за бъркане в окото, макар че реферът не спря двубоя. Ган опита да намери дистанцията със своя ляв прав, но съперникът му връхлиташе без никакъв страх от контраатаки. Към края на рунда Хокит нанесе тежки удари, които разклатиха шампиона, а след това осъществи и зрелищно събаряне, предизвиквайки бурни овации от публиката в Ню Йорк.

Във втория рунд Ган първоначално отрази опит за тейкдаун и пласира прецизен ъперкът, но Хокит не намали темпото. Претендентът засипваше съперника с тежки десни крошета, притискайки французина до мрежата. Следвайки указанията на своя ъгъл, Хокит започна да комбинира удари в тялото с нови поваляния, поддържайки тотален контрол в клинча с удари с лакти и настъпвания.

Повратният момент настъпи в четвъртия рунд, когато натрупаната умора у Хокит започна да си проличава. Ган пое контрола върху събитията в клетката, като методично разсипа защитата на опонента си с тежки колена и юмручни удари в областта на трупа. Борбата на претендента загуби своята острота и опитите му за атака бяха лесно неутрализирани.

В заключителния пети рунд Хокит започна с бърз тейкдаун, но Ган моментално възстанови позицията си на крака. До финалната сирена шампионът продължи да нанася съкрушителни удари в тялото на изтощения претендент, подпечатвайки заслужения си успех с единодушно решение.

Ето как се развиха и останалите битки от събитието UFC 334:



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