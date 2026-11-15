Завръщането на една легенда: Как 46-годишният Роналдиньо отново ще танцува с топката в официален двубой

Арената на събитието е стадион „Бруно Бенели“, където тимът на Равена посреща Форли. Тази неделя, 15 ноември, от 18:30 часа българско време, Равена излиза в битка за трите точки в Серия C, а легендата Роналдиньо има възможността да изиграе първия си официален двубой от 2015 г. насам.

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За последно той бе част от бразилския Флуминензе, преди официално да обяви края на състезателната си кариера през 2018 г. Оттогава насам изявите му с футболни обувки се ограничаваха до демонстративни мачове. В неделя 46-годишната легенда ще се присъедини към състав, борещ се за промоция в Серия Б, срещу съперник, готов да развали празника. „Нямам търпение да танцувам с топката“, обеща бразилецът по време на представянето си в Равена.

🇧🇷 Ronaldinho has arrived for his pre-match training session with Italian 3rd division side Ravenna ahead of coming out of retirement for one fame. The Brazilian legend joined Ravenna’s project with Cipriani family, promised to play an official game and it’s happening this weekend. Ronaldinho will feature tomorrow in Italian’s 3rd division game between Ravenna and Forlí. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2026

Но как се стигна до завръщането на култовия бразилец на терена? Всичко започва от познанството между Лоренцо Тонети и Роналдиньо по време на престоя на бразилеца в Милан. Звездата редовно посещава ресторант „Джанино“, на който Тонети е съсобственик, а двамата запазват контакт и след напускането му на Италия. Години по-късно Тонети го запознава с Иняцио Чиприани – предприемач от Равена, отраснал с възхищение към магията на бразилския виртуоз.

Когато поема управлението на местния клуб през 2024 г., Чиприани си поставя за цел да запали младото поколение в региона по каузата на градския отбор. Личните им отношения му позволяват да отправи към своя идол необичаен въпрос – дали би искал да изиграе един официален мач. Според президента на клуба, който споделя подробности пред изданието „Ил Ресто дел Карлино“, Роналдиньо се съгласява на мига.

Con 46 años de edad, y luego de más de una década alejado de las canchas, Ronaldinho Gaúcho va a salir del retiro para jugar un partido oficial con el Ravenna de la Serie C de Italia. Y sí, el futbolista más mágico de toda la historia jugará con los botines que marcaron a una generación entera: los icónicos R10. Dinho se sumó al proyecto como socio y prometió jugar un partido oficial. Lo hará este mismo domingo en El Derbi ante Forlì y el sueño es que logre marcar el gol 300 de su gloriosa carrera profesional. Un último show acompañado del calzado con el que llegó a convertirse en el mejor del mundo. QUÉ VIVA EL FÚTBOL MAGIA DE R10. — Invictos (@InvictosSomos) November 15, 2026

Трансферът е обявен през юни, а официалното представяне пред тифозите се състои през август. В рамките на петте месеца до мача сделката се разраства значително – Роналдиньо влиза в акционерната структура на клуба, а неговият бранд за спортна екипировка „Р10“ става официален доставчик на екипите на Равена. Първата лимитирана серия фланелки се разпродава за броени часове, като дори фронтменът на популярната италианска рок банда „Монескин“ Дамиано Давид търси публично начин да се сдобие с такава. За неделния сблъсък временната трибуна носи името на марката, а цените на най-скъпите билети достигат 150 евро.

Чиприани сравнява визията си за марката „Р10“ с глобалния модел на Майкъл Джордан и очаква отзвукът да привлече сериозни спонсорски договори, приходи от телевизионни права и нови фенове за Равена. Дербито с Форли вече има договорено международно излъчване на ключови пазари като Бразилия, Великобритания, Китай и Саудитска Арабия – безпрецедентен интерес за тим, който никога не е играл в елита на италианския футбол.

Чакането свърши! Легендарният Роналдиньо се завръща тази неделя

Специалистите определят хода като блестящ бизнес ход, макар и съпроводен с рискове. Хуанфер Калдерин, главен изпълнителен директор на „Дъ Куин“, коментира: „От гледна точка на асоциативния имидж този ход е рискован, но изключително интригуващ. Той комбинира глобална видимост с конкретни опасности за спортната и корпоративната репутация. Равена се превръща от регионален отбор във водеща тема за световните медии, защото привлича фигура, която е символ на самия футбол и вдъхновение за съвременните претенденти за Златната топка. Това действа като магнит за инвеститори и играчи.

От друга страна, фактът, че Роналдиньо е на 46 години, може да накърни доверието в спортния проект, ако представянето му не отговори на очакванията. Съществува и извънспортен риск, предвид някои спорни моменти в миналото му, които под глобален фокус биха могли да се отразят на клуба.“

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Сходна позиция изразява и експертът по спортен маркетинг Анхел Луис Фернандес: „Цялата инициатива прилича повече на маркетинг кампания, отколкото на чисто спортно решение. Роналдиньо със сигурност все още обича играта, но е трудно да се повярва, че е готов за темпото в Серия С. Истината е, че в момента, в който той стъпи на терена, спортният резултат остава на заден план.

Билетите са продадени, екипите са изкупени, местните спонсори са платили, а стойността на самия клуб се е повишила благодарение на разпознаваемостта. Ретро вълната е в разгара си и дори 45 минути с Роналдиньо в официална среща носят огромен заряд. Това ще бъде най-силният му ход за целия мач.“

"Денят на Роналдиньо" в Равена

Независимо от развитието на събитията на терена в неделя, ръководството на Равена вече чертае плановете си за развитие след шумния дебют, разчитайки на инерцията от глобалния интерес към клуба. Президентът на Равена има амбицията да изведе клуба до Серия А и с времето да го види на европейската сцена, като първата непосредствена цел пред отбора е промоция в Серия Б. За реализирането на проекта на поста вицепрезидент бе привлечен бившият директор на Милан Ариедо Брайда, а паралелно се работи и по изграждането на нова тренировъчна база.

Предвижда се и строителство на нов стадион, след като завърши модернизацията на „Бенели“. В тези планове легендарният Роналдиньо заема ролята на съдружник и посланик. На зеления килим бразилецът е поел ангажимент да запише поне едно участие, а възможността за следващи изяви ще бъде обсъдена след срещата с Форли.

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Бразилската звезда преживява събитието като емоционално завръщане в Италия. Пред „Гадзета дело Спорт“ той си спомни с топлота за периода си в Милан, определи Карло Анчелоти за най-добрия треньор в света и заяви, че младият Ендрик притежава качества да играе в Серия А. В неделя на трибуните на „Бенели“ се очаква да присъстват редица негови познати лица от онези години, сред които бившите му съотборници Дида и Сержиньо, бившият тенисист Фабио Фонини и Ариго Чиприани, дядо на Иняцио.

Пред „Гадзета дело Спорт“ Роналдиньо коментира и възможността отново да се разпише в италианско дерби. На въпрос дали това не е начин отново да се почувства като дете, той отговори с усмивка, че на 46 години вече е преживял всичко във футбола. Най-много го радва възможността да сподели това уникално преживяване с приятелите, които са го привлекли към тази авантюра. Запитан кой е най-великият финт в кариерата му, той посочи настоящото предизвикателство: „Да се върна на терена на 46 години“.

Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

В съблекалнята на Равена един важен въпрос намери отговор. Вече бе обявено, че при евентуална дузпа за тима, изпълнител ще бъде Роналдиньо. Това отваря пътя към юбилейния му гол номер 300 в кариерата – цифра, която се коментира непрекъснато от момента на трансфера. Президентът Чиприани изрази надежда бразилецът да отбележи още едно попадение на професионално ниво, макар самият играч да заяви пред медиите, че не мисли за статистиката и предпочита просто да се наслади на момента.

Завръщането на легендарен футболист на терена след дълго отсъствие крие сериозни физически изпитания, особено в дерби с висок заряд. Кондиционният треньор Давид Торес обяснява пред „Марка“ капаните на подобно предизвикателство:

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„Едно дерби крие огромна опасност за състезател, който не е играл на такова ниво от толкова дълго време. Може да прекараш няколко минути с подавания от крак на крак и изведнъж да видиш празно пространство и да тръгнеш за спорна топка. Ситуацията изисква рязко ускорение и внезапно спиране две секунди по-късно. Ако през последните седмици тялото не е подготвено за подобни натоварвания, тази рязка смяна на темпото изисква много повече внимание, отколкото показанията на хронометъра. Понякога най-тежкото физическо изпитание идва още с първото докосване на топката“.

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Снимки: Imago