Хлъзгавият лед и несигурността подвели Влъхова в Леви

Словашката скиорка Петра Влъхова завърши на 16-о място в първия слалом за новия сезон от Световната купа във финландския зимен център Леви. В сравнение с гигантския слалом в Зьолден, Австрия, където финишира двадесет и трета, тя подобри представянето си със седем позиции. Въпреки допуснатите грешки, тя оценява много положително завръщането си в надпреварите на слалом. Влъхова заемаше 14-а позиция след първия манш, но във второто спускане отстъпи с две места. Грешките в най-стръмната част от пистата и в двата манша я лишиха от по-предно класиране, въпреки че на по-равните участъци показа, че все още притежава изключителна скорост.

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„Изключително доволна съм. Отново карам слалом и се насладих на момента. Беше доста трудно, защото условията бяха наистина тежки, но съм много щастлива. Разбира се, наясно съм, че допуснах сериозни грешки на стръмния наклон и в двата манша, но се случи така и най-важното за мен е, че се завърнах“, сподели тя във финалната зона пред ЙОЙ Спорт.

Според словашката алпийка основното предизвикателство е бил хлъзгавият лед, върху който след паузата тя все още не се чувства напълно сигурна. Тя обаче подчерта, че състезателното натоварване е незаменимо и не може да бъде пресъздадено изцяло в тренировъчния процес.

„На тренировките вече се справях по-добре, но състезанието е нещо съвсем различно. Все още трябва да си напомням откъде тръгнах и къде се намирам сега. Това е реалността. Както в Зьолден, така и тук се видя, че сме на прав път. Всичко е въпрос на време – трябва да се състезавам, да бъда в състезателен режим, да тренирам и да вярвам в процеса“, обясни тя.



Преди старта тя е изпитала и лека нервност, върху чието преодоляване е работила активно със своя екип през цялата седмица. „Опитах се да се настроя така, че това да не повлияе на карането ми. Смятам, че се справих. Предстои ми още дълъг път, но се наслаждавам истински и съм фокусирана изцяло върху себе си. Нужно е само да изчистя още малко техниката и да карам много, за да си върна увереността“, допълни тя.

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