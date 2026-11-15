Кайла Харисън отказа Аманда Нунеш и остана на върха

Кайла Харисън постигна най-значимия триумф в кариерата си, след като принуди легендарната Аманда Нунеш да се предаде в четвъртия рунд на основния подгряващ двубой на UFC 334.

Шампионката диктуваше темпото на земята през по-голямата част от срещата. Решаващият момент настъпи в четвъртия рунд, когато Харисън се възползва от грешка на съперничката си, бързо я събори, зае доминираща позиция на гърба ѝ и приложи задушаваща техника. Нунеш нямаше изход и бе принудена да се предаде минута и половина след началото на рунда.

„Все още не мога да повярвам на случилото се. Чувството е сюрреалистично. Понякога просто съм смаяна от живота си. Изключително съм благодарна и смирена. За мен е чест и привилегия да стоя пред вас. Предстои ми да взема доста важни решения, когато се прибера у дома. Искам отново да благодаря на Ню Йорк и на UFC, че ми позволиха да сбъдна мечтите си“, сподели развълнуваната Харисън след срещата.

Двубоят започна с предимство за Нунеш в стойка. Бразилката умело пласираше удари от дистанция и успя да разклати шампионката с тежко попадение, което принуди Харисън отчаяно да търси събаряне. Въпреки първоначалния натиск на Нунес, Харисън успя да пренесе битката до мрежата, след което осъществи тейкдаун и установи контрол на пода. От "сайд-контрол" позиция тя нанесе поредица от удари, премина в "крусификс" и задържа инициативата до края на първия рунд.

Във втората част бразилката опита собствено събаряне, но след размяна на клинчове край клетката Харисън бързо се изправи и отвърна със зрелищно хвърляне. Шампионката отново зае страничен контрол, притисна главата на опонентката си и я засипа с тежки лакти от позиция разпятие.

Третият рунд предложи обрати. Харисън скъси дистанцията за нов тейкдаун, но Нунес се защити отлично, контрира със свое събаряне и се озова в позиция "фул маунт". Бразилката дори успя да вземе гърба на шампионката и потърси задушаване. Въпреки видимата умора, Харисън показа характер, измъкна се експлозивно и се озова отгоре. Тя моментално започна канонада от удари и лакти, които отвориха сериозна аркада над дясното око на Нунеш точно преди гонга.

В началото на четвъртата част грешка на бившата шампионка даде шанс на Харисън отново да пренесе боя на земята. Тя светкавично взе гърба на Нунес и заключи задушаването, с което сложи край на двубоя.

С тази паметна победа Харисън затвърди мястото си на върха, като същевременно остави въпросителни дали това няма да е последният ѝ мач в октагона. В същото време бъдещето на Нунеш остава неясно и предстои да се разбере дали тази загуба ще я върне окончателно към оттеглянето от спорта.

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