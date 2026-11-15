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Стивън Томпсън сложи край на кариерата си с феноменален нокаут на UFC 334

  • 15 ное 2026 | 10:29
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Стивън Томпсън сложи край на кариерата си с феноменален нокаут на UFC 334

Стивън Томпсън се сбогува със смесените бойни изкуства по възможно най-запомнящия се начин. В заключителния двубой от предварителната карта на галавечерта UFC 334 ветеранът постигна грандиозна победа с нокаут с ритник със завъртане срещу Чарлз Радке.

Томпсън предварително бе обявил, че това ще бъде последният мач в професионалния му път. Той подпечата оттеглянето си с емблематично изпълнение, поваляйки Радке на пода в третия рунд. След обявяването на победата ветеранът символично свали и остави ръкавиците си в центъра на октагона.

„Прекарах почти 15 години в UFC и не бих могъл да си пожелая по-добър завършек от въртящ се ритник право в главата. Дори и ръцете ти да са вдигнати, срещу такъв удар просто падаш. Бях си обещал да не плача. Искам само да кажа, че ви обичам“, сподели емоционалният Томпсън веднага след триумфа.

Стивън Томпсън се оттегля от спорта като един от най-опасните страйкъри в историята на UFC и водещо име в полусредна категория, завършвайки забележителния си път с победа и пореден запомнящ се нокаут.

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