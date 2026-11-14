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Ивайло Иванов: Най-голямата победа е да вдъхновя децата да влязат в залата

  • 14 ное 2026 | 18:49
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Ивайло Иванов: Най-голямата победа е да вдъхновя децата да влязат в залата

Ивайло Иванов отново триумфира в категория до 90 кг, след пет последователни победи, и спечели дългоочакван златен медал. Българският джудист признава, че успехът е бил очакван след много труд, постоянство и преодоляване на поредица от контузии, които са забавили подготовката му.

Най-драматична се оказва финалната среща, в която, въпреки изоставането в резултата, Иванов успява да запази самообладание, да промени тактиката и да стигне до победата.

„Когато губиш, адреналинът е висок. Успях да запазя спокойствие и да го надиграя“, разказва той в предаването "Темпото на Кари". Джудистът определя изминалия сезон като труден заради здравословните проблеми, но гледа уверено към предстоящия олимпийски цикъл и Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., които вероятно ще бъдат четвъртите и последни в кариерата му.

Въпреки дългогодишния си опит и постоянството на най-високо ниво, Иванов има още големи амбиции – световен и олимпийски медал. „Винаги целта е медал. Няма състезание, на което да не отивам за медал“, категоричен е той.

Освен личните си цели, българският състезател е мотивиран и от желанието да бъде пример за младото поколение и да покаже, че с упорит труд мечтите могат да се сбъднат. Особено силен стимул за него са двамата му синове.

„Искам да им покажа, че в техния вече осъзнат живот те ме гледат с кеф, с удоволствие. Това е едно послание към тях и към всички млади“, споделя Иванов. За него най-голямата победа би била да вдъхнови дори едно дете да влезе в залата и да избере спорта.

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