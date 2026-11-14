Беше ясно, че трябва специална причина за завръщането на кралица Нунес

Винаги е било ясно, че ще е необходимо специално предизвикателство, за да накара Аманда Нунес да се завърне след края на кариерата си. Бразилката напусна UFC през 2023 година като най-успешната състезателка по смесени бойни изкуства в историята и с напълно основателни претенции да бъде определяна като най-великата за всички времена. Бивша шампионка в категориите перо и петел, Нунес е единствената жена, която е притежавала едновременно титлите на UFC в две различни теглови категории. Тя е и единственият боец, независимо дали мъж или жена, който успешно е защитавал и двата пояса.

Аманда Нунеш влиза в Залата на славата на UFC

По време на забележителната си кариера Нунес победи някои от най-големите имена в историята на ММА, сред които Ронда Раузи, Крис Сайборг и Валентина Шевченко. След като в крайна сметка беше детронирана от Джулиана Пеня в една от най-големите изненади в историята на спорта, Нунес си върна титлата по категоричен начин. Бразилката беше толкова доминираща, че на практика остана без сериозни претендентки и се оттегли от спорта с усещането, че е постигнала всичко възможно в ММА.

Това продължи до появата на Кайла Харисън.

„Когато Кайла подписа с UFC и видях, че в категорията се появяват нови момичета, това ме развълнува“, заяви Нунес. „Бях победила всички и в двете категории и вече нямах какво повече да правя. Тогава бях сигурна, че искам отново да се върна.“

Американката Харисън е двукратна олимпийска шампионка по джудо, която след преминаването си към смесените бойни изкуства стана двукратна световна шампионка на PFL в лека категория. След като се присъедини към UFC през 2024 година, Харисън спечели титлата в категория петел още в третия си двубой за организацията. Сблъсъкът между 36-годишната Харисън и 38-годишната Нунес е определян от анализаторите като един от най-големите мачове при жените в историята на UFC.

Двете са приятелки и бивши съотборнички в залата American Top Team, която Нунес напусна през 2022 година. Първоначално двубоят им трябваше да се проведе през януари, но беше отложен, след като Харисън се нуждаеше от операция на врата и гръбначния стълб. Вместо това двете ще се изправят една срещу друга на UFC 334 в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк в неделя рано сутринта българско време (галата започва в 04:00).

Нунес не крие вълнението си от възможността да се завърне в октагона срещу Харисън. Въпреки трите години извън спорта тя не е загубила нищо от характерната си самоувереност.

„Днес не съм тук като претендентка. Днес съм тук като шампионка в две категории“, заяви Нунес. „Имах нужда от почивка и я направих в правилния момент за ума, тялото и душата си. Между нас няма омраза. Става дума за предизвикателството, което Кайла представлява, и за това колко значим ще бъде този двубой за женския ММА. Искаме да докажем коя е най-добрата в клетката.“

Нунес е спечелила 23 от своите 28 професионални двубоя след дебюта си през 2008 година, изграждайки бляскава кариера. Тринадесет от победите ѝ са постигнати с нокаут. Тя държи множество рекорди, включително 11 победи в мачове за титлата – най-много в историята на женския UFC, заедно с Валентина Шевченко. Популярността на Нунес е толкова голяма, че по време на кариерата си тя е оглавявала програмата на редица големи събития, включително историческата галавечер UFC 200 през 2016 година, когато победи Миша Тейт.

Бразилката беше участничка в главния двубой и на UFC 277, когато си върна титлата от Пеня, както и в последната си среща срещу Ирене Алдана. Оттогава обаче само една от общо 43 номерирани галавечери на UFC е била оглавявана от жени. Това беше победата на Наталия Силва срещу Уан Цун на UFC 332 през октомври. Нунес признава, че една от причините за завръщането ѝ е желанието отново да насочи вниманието към женския ММА.

„Бях разочарована, когато се оттеглих, защото исках да видя как категорията продължава да се развива. Навремето положихме толкова много усилия за нейното изграждане“, заяви Нунес. „Това е моята работа. Искам да направя женския ММА велик, искам UFC да се гордее с нас. Затова, когато видях, че развитието започва да се забавя, ми стана малко тъжно и отново почувствах желание да се бия. Искам да се върна в клетката и да възродя всичко това.“

По време на почивката си от спорта Нунес успя да прекарва повече време със своята партньорка Нина и двете им дъщери, но признава, че ѝ е липсвало усещането да бъде боец. На 38-годишна възраст предстои да се разбере дали качествата на Нунес са отслабнали след продължителното отсъствие. Самата тя обаче заявява, че възнамерява да продължи да се състезава и след двубоя с Харисън – „докато тялото ми не ми каже да спра“.

Сега, изправена пред ново предизвикателство, Нунес получава възможност да напише още една глава от своята забележителна история.

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