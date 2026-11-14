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България е на пето място на Европейското по кикбокс

  • 14 ное 2026 | 15:44
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България е на пето място на Европейското по кикбокс

Националите на България по кикбокс в различните стилове се пребориха за пето място в отборното класиране на европейското първенство на Световната асоциация на кикбокс организациите (WAKO).

Престижното пето място сред 41 отбора бе заслужено с 10 завоювани титли в северномакедонската столица.

"Пред нас са Унгария, Турция, Италия и Великобритания. Техните състави са средно с около 20 състезатели по-големи от нашия, което означава почти двойно повече участници и повече възможности за медали.Ако изключим резултатите от музикалните форми, дисциплина, която не развиваме в България, страната ни се нарежда на 4-то място.На предишното европейско първенство в Атина спечелихме 8 златни медала. В Скопие спечелихме 10. Това е огромен успех за България и ясен знак, че българският кикбокс върви в правилната посока!", отбелязват от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай.

По-рано днес в най-тежките стилове на ринг (К-1) националите ни Али Юзеир, Атанас Атанасов и Диян Димитров спечелиха златни медали.

В отборната надпревара при дамите в стил пойнтфайтинг българските също спечелиха титла с успех над Великобритания.

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