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Селекционерът на Украйна: Не взимахме правилните решения във финалната третина

  • 15 ное 2026 | 04:52
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Селекционерът на Украйна: Не взимахме правилните решения във финалната третина

Националният селекционер на Украйна Андреа Малдера коментира загубата с 0:1 от Северна Ирландия в среща от петия кръг на груповата фаза в Лигата на нациите. Неуспехът окончателно лиши украинците от възможността да спечелят промоция за Лига "А".

„Изключително сме разочаровани и ядосани. Двубоят беше доста равностоен и балансиран, като само един епизод предреши крайния изход. Имаше периоди, в които ние бяхме по-добрият отбор, а в други превъзходството беше на страната на съперника. В самия край на втората част Данило Сикан се откри чудесна възможност, но за съжаление не успяхме да я реализираме“, сподели наставникът.

Северна Ирландия е на крачка от голямата цел
Северна Ирландия е на крачка от голямата цел

„Проблемът не беше от тактическо естество. И при контрола върху топката, и при играта без нея се стараехме да не поемаме излишни рискове. Изключение бяха статичните положения, от които противникът успяваше да създаде опасности. Вероятно ни липсваха прецизният последен пас и по-правилните решения във финалната третина на терена“, допълни специалистът.

„Не бяхме си поставили за цел да нанасяме огромен брой удари, но може би не успявахме да задържаме топката достатъчно в центъра на терена. През първата част шанс се откри пред Олексий Кашчук, а към края бе ударът на Сикан. Изглеждаше, че в тези моменти можехме да стигнем до гол. Без съмнение можехме да се представим по-добре, но Северна Ирландия се защитава с много нисък блок и е изключително трудно да се създадат много положения срещу тях“, добави Малдера.

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Снимки: Imago

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